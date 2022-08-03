Fahriye Evcen ve Oğlundan Kahreden Haber Geldi! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Meğer…

İkinci bebek heyecanı yaşayan ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden hayranlarını üzecek kötü bir haber geldi. Rahatsızlandığı öğrenilen Karan bebeğin ardından Fahriye Evcen’in de rahatsızlandığını öğrenen çiftin hayranları, ailenin durumunu merak ederken, beklenen ilk açıklama da geldi. Peki, Fahriye Evcen hasta mı, hastalığı ne? Fahriye Evcen ve Karan Özçivit’in sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…

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