Fahriye Evcen ve Oğlundan Kahreden Haber Geldi! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Meğer…
İkinci bebek heyecanı yaşayan ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden hayranlarını üzecek kötü bir haber geldi. Rahatsızlandığı öğrenilen Karan bebeğin ardından Fahriye Evcen’in de rahatsızlandığını öğrenen çiftin hayranları, ailenin durumunu merak ederken, beklenen ilk açıklama da geldi. İşte Fahriye Evcen ve Oğlu karandan gelen rahatsızlık haberinin detayları...
İkinci bebek heyecanı yaşayan ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden hayranlarını üzecek kötü bir haber geldi. Rahatsızlandığı öğrenilen Karan bebeğin ardından Fahriye Evcen’in de rahatsızlandığını öğrenen çiftin hayranları, ailenin durumunu merak ederken, beklenen ilk açıklama da geldi. Peki, Fahriye Evcen hasta mı, hastalığı ne? Fahriye Evcen ve Karan Özçivit’in sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…
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03 Ağu 2022 - 16:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.