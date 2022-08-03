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03 Ağu 2022 - 21:31

Survivor Yarışmacısı Sude Burcu Ortalığı Yıktı! Kameralar Karşısında Yaptığı Açıklamalar Akılları Karıştırdı... “İsteyen İstediğini Düşünebilir!”

Dünyanın en zorlu yarışması olarak bilinen Survivor All Star çok konuşulan finalini yapmış ve şampiyon Nisa Bölükbaşı olmuştu. Yarışma bitse bile yarışmacıların yaptıkları hala gündemde kendisine yer buluyor. Yarışmaya ve hayallerine veda eden yarışmacılardan Mert Öcal ve Sude normal hayata döndüklerinden beri bir an ayrılmıyorlar ve sosyal medyada delicesine fotoğraflar paylaşıyorlardı. Şimdi ise Sude Burcu katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündemi birbirine kattı...