- 03 Ağu 2022 - 21:31

Survivor Yarışmacısı Sude Burcu Ortalığı Yıktı! Kameralar Karşısında Yaptığı Açıklamalar Akılları Karıştırdı... “İsteyen İstediğini Düşünebilir!”

Dünyanın en zorlu yarışması olarak bilinen Survivor All Star çok konuşulan finalini yapmış ve şampiyon Nisa Bölükbaşı olmuştu. Yarışma bitse bile yarışmacıların yaptıkları hala gündemde kendisine yer buluyor. Yarışmaya ve hayallerine veda eden yarışmacılardan Mert Öcal ve Sude normal hayata döndüklerinden beri bir an ayrılmıyorlar ve sosyal medyada delicesine fotoğraflar paylaşıyorlardı. Şimdi ise Sude Burcu katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündemi birbirine kattı...

Survivor All Star’da şampiyonluk için delicesine ter döken ve çaba sarf eden yarışmacılardan Sude Burcu adadan ayrılan isimler sıralamasında ilk sıralarda yer alıyordu. Yarışmada Mert Öcal ile başlayan aşkları dönünce de devam etti. İkili sosyal paylaşım sitesi Instagram hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yaparak birlikteliklerini duyurdular. O paylaşımların ise ardı arkası kesilmezken adadan döndükten sonra ilk kez bir programa konuk olan yarışmacı Sude Burcu, yaptığı açıklamalarıyla hem sosyal medya hem de magazin gündemini yerinden oynattı.

03 Ağu 2022 - 21:31 - Gündem

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