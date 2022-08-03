Yıldız Tilbe O İsmi 83 Milyona Rezil Etti! “Ahlaksız Teklif” Sonrasında Sessizliğini Koruyamadı; Sahneden Öyle Bir Şey Dedi ki…

Yaptığı her hareket ile gündeme damga vurmayı başaran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, bu kez bir hayranının kurbanı oldu. İstanbul’da geçtiğimiz akşam sahne alan Yıldız Tilbe’ye bir kadın hayranı tarafından “Eteğini çıkar” sloganı atıldı. Bu sloganı karşılıksız bırakmayan Yıldız Tilbe, o hayranını hedefine alarak, çok ilginç açıklamalarda bulundu! Peki, Yıldız Tilbe, bu isteğe ne dedi, nasıl karşılık verdi? Yıldız Tilbe eteğini çıkarttı mı? İşte, detaylar…

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