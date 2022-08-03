Yıldız Tilbe O İsmi 83 Milyona Rezil Etti! “Ahlaksız Teklif” Sonrasında Sessizliğini Koruyamadı; Sahneden Öyle Bir Şey Dedi ki…
Yaptığı her hareket ile gündeme damga vurmayı başaran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, bu kez bir hayranının kurbanı oldu. İstanbul’da geçtiğimiz akşam sahne alan Yıldız Tilbe’ye bir kadın hayranı tarafından “Eteğini çıkar” sloganı atıldı. Bu slogan sonrası ise olanlar oldu. İşte detaylar...
Yaptığı her hareket ile gündeme damga vurmayı başaran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, bu kez bir hayranının kurbanı oldu. İstanbul’da geçtiğimiz akşam sahne alan Yıldız Tilbe’ye bir kadın hayranı tarafından “Eteğini çıkar” sloganı atıldı. Bu sloganı karşılıksız bırakmayan Yıldız Tilbe, o hayranını hedefine alarak, çok ilginç açıklamalarda bulundu! Peki, Yıldız Tilbe, bu isteğe ne dedi, nasıl karşılık verdi? Yıldız Tilbe eteğini çıkarttı mı? İşte, detaylar…
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03 Ağu 2022 - 21:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.