- 03 Ağu 2022 - 21:32

Fenomen Gelin Hanife’den Beyin Yakan Cinsel İtiraf! “Kocaman Kadınsın Yakışmıyor!” Tepkiler Arka Arkaya, Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Evlilik programlarına katılmasıyla tanınan Hanife Gürdal isimli eski gelin adayı, geçtiğimiz gün bir paylaşım gerçekleştirmişti. Yaptığı paylaşım ile takipçilerinden tepki alan Hanife Gürdal, aldığı tepkilere yanıt vermek için bir paylaşım daha yaptı. Takipçilerinin eleştirilerine adeta ateş püsküren Hanife Gürdal’ın annesi ile ilgili söyledikleri ise, ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

Evlilik programlarına katılmasıyla tanınan Hanife Gürdal isimli eski gelin adayı, geçtiğimiz gün bir paylaşım gerçekleştirmişti. Yaptığı paylaşım ile takipçilerinden tepki alan Hanife Gürdal, aldığı tepkilere yanıt vermek için bir paylaşım daha yaptı. Takipçilerinin eleştirilerine adeta ateş püsküren Hanife Gürdal’ın annesi ile ilgili söyledikleri ise, ağızları açık bıraktı! Peki, fenomen gelin adayı Hanife, ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Hanife’nin paylaşımı neden tepki aldı? Hanif tepkilere nasıl yanıt verdi? İşte, detaylar…

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03 Ağu 2022 - 21:32 - Magazin

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