Mehmet Ali Erbil’i Bu Sefer Kimse Tutamayacak! Kızı Yasmin Erbil’den Yürek Hoplatan Pozlar Arka Arkaya Geliyor... “Aşkım” Sözleri Havada Uçuşuyor!
Ünlü Şovmenin kızı Yasmin Erbil yaptığı paylaşımlarla, takipçilerinin aklına “Babası ne diyecek?” sorusunu düşürdü. Cesur pozlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Yasmin Erbil düzgün fiziği ve doğru kıyafet tercihiyle genç kızların kendine örnek aldığı isimlerden birisi haline gelmiş durumda. Erbil’den gelen paylaşımlar ise adeta görenlerin yüreğini hoplattı. Bikinisiyle kameralara poz veren sarışın güzeli ortalığı yakıp geçiyor. Peki, Erbil’in fotoğrafının altına kim “aşkım” yazdı?
Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil güzelliği ile görenleri büyülemeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Yasmin Erbil yaptığı paylaşımlarla görenlerin aklını başından alıyor. Geçtiğimiz senelerde babası Mehmet Ali Erbil kızını paylaşırken emoji ile sansür yapsa da kızı Yasmin Erbil göğsünü gere gere tüm güzelliğini ortaya seriyor. Yaptığı paylaşımlarla hem sosyal medya hem de magazin gündeminde geniş yer tutan Erbil’in son pozlarını sizin için mercek altına aldık. Bakalım Erbil’i kızdırması muhtemel o pozlar neler?
03 Ağu 2022 - 21:32 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.