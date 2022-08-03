Bülent Ersoy Evlendi! 70 Yaşından Sonra Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki, Gören Duyan Mosmor Oluyor! Dönen Paralara Akıl Yetmiyor!

Şimdilerde gerçekleştirdiği tarz değişikliği ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Diva lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, dün akşam Çeşme sahnesinde bomba gibi bir itirafta bulundu. “Çeşme’de evlendiğini” açıklayan Bülent Ersoy’un itirafı herkesi şoke etti. Evlenme kelimesini “ev almak” manasında kullandığının anlaşılması üzerine ise, gündem Bülent Ersoy’un milyonlar ödediği evinin bedeli oldu! Peki, Bülent Ersoy evlendi mi, ev mi aldı? Bülent Ersoy’un yeni evi ne kadar, kaç TL? Bülent Ersoy, yeni evi için ne kadar harcadı? İşte, detaylar…

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