Bülent Ersoy Evlendi! 70 Yaşından Sonra Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki, Gören Duyan Mosmor Oluyor! Dönen Paralara Akıl Yetmiyor!
Şimdilerde gerçekleştirdiği tarz değişikliği ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Diva lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, dün akşam Çeşme sahnesinde bomba gibi bir itirafta bulundu. “Çeşme’de evlendiğini” açıklayan Bülent Ersoy’un itirafı herkesi şoke etti. İşte detaylar...
Şimdilerde gerçekleştirdiği tarz değişikliği ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Diva lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, dün akşam Çeşme sahnesinde bomba gibi bir itirafta bulundu. “Çeşme’de evlendiğini” açıklayan Bülent Ersoy’un itirafı herkesi şoke etti. Evlenme kelimesini “ev almak” manasında kullandığının anlaşılması üzerine ise, gündem Bülent Ersoy’un milyonlar ödediği evinin bedeli oldu! Peki, Bülent Ersoy evlendi mi, ev mi aldı? Bülent Ersoy’un yeni evi ne kadar, kaç TL? Bülent Ersoy, yeni evi için ne kadar harcadı? İşte, detaylar…
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03 Ağu 2022 - 16:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.