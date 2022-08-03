İstanbul Sofya Tren Seferleri Başladı! İstanbul Sofya Tren Bileti Kaç lira? İstanbul Sofya Bileti Nereden Nasıl Alınır? İstanbul Sofya Tren Kaç Saat... İşte Sofya'da 3 Günde Gezilecek O Yerler!
İstanbul ve Sofya arasındaki tren seferlerinin başlaması ile hem Sofya hem de Sofya treni ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, İstanbul-Sofya treni bilet ücreti ne kadar? Biletler nereden satın alınabilir? Yolculuk kaç saat sürüyor? Sofya’da gezilecek en güzel yerler nerelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar…
Ülkemizde Osmanlı döneminden itibaren devam eden tren yolu yapımı çalışmaları devam etmekte. Özellikle son zamanlarda yüksek hızlı tren hatları ile pek çok şehir birbirine bağlanırken Ülke dışına çıkan bir tren seferi daha rotaya eklenmiş durumda. İstanbul ve Sofya arasında bulunan bu hat bir hafta sonu Sofya’yı gezmeye olanak sağlıyor. Son zamanlarda Doğu Ekspresi ile birlikte popülerliği artmaya başlayan tren yolculuğu çokça tercih edilmekte. Hem ucuz bilet ücreti ve hızlı seyahat şansı ile tren yolculuğu seviyesi zirveye ulaşmış durumda. Ancak tren seyahatinin ülke dışına çıkıp Sofya’ya ulaşması ile birlikte yeni bir gezi aktivitesi daha listeye eklendi. İşte İstanbul ve Sofya arası tren seyahati ile ilgili merak edilenler.
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03 Ağu 2022 - 16:16 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.