İstanbul Sofya Tren Seferleri Başladı! İstanbul Sofya Tren Bileti Kaç lira? İstanbul Sofya Bileti Nereden Nasıl Alınır? İstanbul Sofya Tren Kaç Saat... İşte Sofya'da 3 Günde Gezilecek O Yerler!

Ülkemizde Osmanlı döneminden itibaren devam eden tren yolu yapımı çalışmaları devam etmekte. Özellikle son zamanlarda yüksek hızlı tren hatları ile pek çok şehir birbirine bağlanırken Ülke dışına çıkan bir tren seferi daha rotaya eklenmiş durumda. İstanbul ve Sofya arasında bulunan bu hat bir hafta sonu Sofya’yı gezmeye olanak sağlıyor. Son zamanlarda Doğu Ekspresi ile birlikte popülerliği artmaya başlayan tren yolculuğu çokça tercih edilmekte. Hem ucuz bilet ücreti ve hızlı seyahat şansı ile tren yolculuğu seviyesi zirveye ulaşmış durumda. Ancak tren seyahatinin ülke dışına çıkıp Sofya’ya ulaşması ile birlikte yeni bir gezi aktivitesi daha listeye eklendi. İşte İstanbul ve Sofya arası tren seyahati ile ilgili merak edilenler.

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