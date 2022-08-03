Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş Linç Üzerine Linç Yiyor! O Halleri Sosyal Medyayı Salladı, “Yorganı Yastığı da Aldın mı Tamamdır!” Neler Oluyor?

Son döneme birlikte yaptıkları düetler ile damga vuran Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, kendilerine özgü tarzları ile kısa süre içerisinde popülerliği yakaladı. Sahneye de birlikte çıkan Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, geçtiğimiz gün Ağrı sahnesinde giyimleri ile herkesi şoke etti. Sahne görüntüleri TikTok isimli sosyal medya platformundan yayılmasının ardından ise, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş’a eleştiriler gecikmedi! Peki, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş sahneye nasıl çıktı? Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ne giydi? İşte, detaylar…