Selin Ciğerci Arkasını Dönüp Gitti! Eski Eşi Gökhan Çıra’yı Mahvedecek O Fotoğrafı... “Kaybettiğin Kadın Bak Şimdi...” Takipçileri Ateş Püskürdü!

Instagram fenomeni olan Selin Ciğerci’den dikkat çeken pozların ardı arkası kesilmezken eşiyle olan ayrılığı da çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla hem sosyal medya hem de magazin gündemini karıştıran Ciğerci’den çok daha fazla konuşulacak yeni bir hareket daha geldi. Eşi Gökhan Çıra’yı tek kalemde sildi. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Çıra’nın Ciğerciyi aldatmasıyla birlikte evliliklerini sonlandırma kararı almışlardı. Bu iddiaların yankısı hal sürerken şimdi ise Selin Ciğerci’den ortalığı yangın yerine çevirecek paylaşımlar art arda geldi. Arkasını dönüp giden Ciğerci göndermelere doyamazken bir yırtmaçlı bir bikinili fotoğrafları ise Gökhan Çırayı mahvedecek...