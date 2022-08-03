Selin Ciğerci Arkasını Dönüp Gitti! Eski Eşi Gökhan Çıra’yı Mahvedecek O Fotoğrafı... “Kaybettiğin Kadın Bak Şimdi...” Takipçileri Ateş Püskürdü!
Bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran Selin Ciğerci değişimiyle de dudak uçuklatıyordu. İkinci kez evlendiği eşi Gökhan Çıra ile yeniden ayrılan Ciğerci tüm fotoğrafları tek kalemde sildi ve takipten çıktı. Ardından iki taraftan da boşanacakları doğrulandı. Sonrasında Ciğerci cephesinden gelen göndermeli paylaşımlar ise herkesi hayrete düşürdü. Gelin detaylara daha da yakından bakalım…
Instagram fenomeni olan Selin Ciğerci’den dikkat çeken pozların ardı arkası kesilmezken eşiyle olan ayrılığı da çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla hem sosyal medya hem de magazin gündemini karıştıran Ciğerci’den çok daha fazla konuşulacak yeni bir hareket daha geldi. Eşi Gökhan Çıra’yı tek kalemde sildi. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Çıra’nın Ciğerciyi aldatmasıyla birlikte evliliklerini sonlandırma kararı almışlardı. Bu iddiaların yankısı hal sürerken şimdi ise Selin Ciğerci’den ortalığı yangın yerine çevirecek paylaşımlar art arda geldi. Arkasını dönüp giden Ciğerci göndermelere doyamazken bir yırtmaçlı bir bikinili fotoğrafları ise Gökhan Çırayı mahvedecek...
03 Ağu 2022 - 16:47 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.