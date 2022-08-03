- 03 Ağu 2022 - 16:47 G: 03 Ağu 2022 - 16:55

Selin Ciğerci Arkasını Dönüp Gitti! Eski Eşi Gökhan Çıra’yı Mahvedecek O Fotoğrafı... “Kaybettiğin Kadın Bak Şimdi...” Takipçileri Ateş Püskürdü!

Bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran Selin Ciğerci değişimiyle de dudak uçuklatıyordu. İkinci kez evlendiği eşi Gökhan Çıra ile yeniden ayrılan Ciğerci tüm fotoğrafları tek kalemde sildi ve takipten çıktı. Ardından iki taraftan da boşanacakları doğrulandı. Sonrasında Ciğerci cephesinden gelen göndermeli paylaşımlar ise herkesi hayrete düşürdü. Gelin detaylara daha da yakından bakalım…

Instagram fenomeni olan Selin Ciğerci’den dikkat çeken pozların ardı arkası kesilmezken eşiyle olan ayrılığı da çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla hem sosyal medya hem de magazin gündemini karıştıran Ciğerci’den çok daha fazla konuşulacak yeni bir hareket daha geldi. Eşi Gökhan Çıra’yı tek kalemde sildi. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Çıra’nın Ciğerciyi aldatmasıyla birlikte evliliklerini sonlandırma kararı almışlardı. Bu iddiaların yankısı hal sürerken şimdi ise Selin Ciğerci’den ortalığı yangın yerine çevirecek paylaşımlar art arda geldi. Arkasını dönüp giden Ciğerci göndermelere doyamazken bir yırtmaçlı bir bikinili fotoğrafları ise Gökhan Çırayı mahvedecek...

03 Ağu 2022 - 16:47 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara 19 Mayıs Stadı İnşaatı Şantiyesi İşe Başladı! Ankara yeni stadyum ne zaman bitecek? Ankara yeni stadyum Nerede, Kaç Kişilik? mask
Ankara 19 Mayıs Stadı İnşaatı Şantiyesi İşe Başladı! Ankara yeni stadyum ne zaman bitecek? Ankara yeni stadyum Nerede, Kaç Kişilik?
Fahriye Evcen ve Oğlundan Kahreden Haber Geldi! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Meğer… mask
Fahriye Evcen ve Oğlundan Kahreden Haber Geldi! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Meğer…
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim!! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 36,90 TL, 37,25 TL, 135 TL’ye Düştü…! Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT 33,90 TL mask
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim!! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 36,90 TL, 37,25 TL, 135 TL’ye Düştü…! Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT 33,90 TL
Süper Lig Hakemlerin Kazançları Dudak Uçuklattı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Garanti Maaş + Maç Başı Ücretleri Belli Oldu! Tek Bir Haftada… mask
Süper Lig Hakemlerin Kazançları Dudak Uçuklattı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Garanti Maaş + Maç Başı Ücretleri Belli Oldu! Tek Bir Haftada…
Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Yatak Odası Paylaşımı... “Sünnet Derisinden Estetik Yaramış...” Eleştirilerin Hedefindeydi Şimdiyse Tüm Övgüleri Topladı! “Çıtırlara Taş Çıkarıyorsun...” mask
Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Yatak Odası Paylaşımı... “Sünnet Derisinden Estetik Yaramış...” Eleştirilerin Hedefindeydi Şimdiyse Tüm Övgüleri Topladı! “Çıtırlara Taş Çıkarıyorsun...”
Camdaki Kız Nalan ve Muzo Birlikte... Burcu Biricik’ten Beklenen Bikinili Poz Geldi! Kısacık Eteğiyle Sahilde... mask
Camdaki Kız Nalan ve Muzo Birlikte... Burcu Biricik’ten Beklenen Bikinili Poz Geldi! Kısacık Eteğiyle Sahilde...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL