Acun ve Çağla Ayrıldı! “Hep Aynı Şey Yeter Artık!” Takipçileri Ünlü Yapımcıya Ateş Püskürdü...

4 kız babası Acun Ilıcalı’nın 13 yıllık eski eşi Zeynep Yılmaz ile evliliğinden doğan kızı Yasemin Ilıcalı’nın mezuniyet töreninden ortalığı karıştıran fotoğraf gelmiş ve iddialara göre bu fotoğraf kendisinden yaşça küçük olan sevgilisinin canını bir hayli sıkmıştı. Eski eşiyle birlikte olan fotoğrafının yankıları sürerken yine Çağla’sız bir poz daha geldi. Bir daha Çağla’nın ünlü yapımcıyla görüşmeyeceğini iddia eden kullanıcılardan ağır yorumlar arka arkaya geldi. Doğum günü kutlamasına dair her detayı sizin için mercek altına aldık. Gelin göze çarpan o ayrıntıları ve konuşulan iddialara bir göz atalım...