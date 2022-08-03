Acun ve Çağla Ayrıldı! “Hep Aynı Şey Yeter Artık!” Takipçileri Ünlü Yapımcıya Ateş Püskürdü...
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı davetlere tek başına katılmaya devam ediyor. Daha öncesinde kızının mezuniyet töreninde eski eşiyle aynı karede yer alınca iddialara göre Çağla Altunkaya buna tepki göstermişti. Şimdi ise iddialara göre tepkisini çok daha net ortaya koyan Çağla Altunkaya tavrını ortaya koydu. Ortalığı iyiden iyiye karıştıran bu haberi sizin için derledik…
4 kız babası Acun Ilıcalı’nın 13 yıllık eski eşi Zeynep Yılmaz ile evliliğinden doğan kızı Yasemin Ilıcalı’nın mezuniyet töreninden ortalığı karıştıran fotoğraf gelmiş ve iddialara göre bu fotoğraf kendisinden yaşça küçük olan sevgilisinin canını bir hayli sıkmıştı. Eski eşiyle birlikte olan fotoğrafının yankıları sürerken yine Çağla’sız bir poz daha geldi. Bir daha Çağla’nın ünlü yapımcıyla görüşmeyeceğini iddia eden kullanıcılardan ağır yorumlar arka arkaya geldi. Doğum günü kutlamasına dair her detayı sizin için mercek altına aldık. Gelin göze çarpan o ayrıntıları ve konuşulan iddialara bir göz atalım...
03 Ağu 2022 - 16:59 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.