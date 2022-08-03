- 03 Ağu 2022 - 16:59 G: 03 Ağu 2022 - 17:03

Acun ve Çağla Ayrıldı! “Hep Aynı Şey Yeter Artık!” Takipçileri Ünlü Yapımcıya Ateş Püskürdü...

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı davetlere tek başına katılmaya devam ediyor. Daha öncesinde kızının mezuniyet töreninde eski eşiyle aynı karede yer alınca iddialara göre Çağla Altunkaya buna tepki göstermişti. Şimdi ise iddialara göre tepkisini çok daha net ortaya koyan Çağla Altunkaya tavrını ortaya koydu. Ortalığı iyiden iyiye karıştıran bu haberi sizin için derledik…

4 kız babası Acun Ilıcalı’nın 13 yıllık eski eşi Zeynep Yılmaz ile evliliğinden doğan kızı Yasemin Ilıcalı’nın mezuniyet töreninden ortalığı karıştıran fotoğraf gelmiş ve iddialara göre bu fotoğraf kendisinden yaşça küçük olan sevgilisinin canını bir hayli sıkmıştı. Eski eşiyle birlikte olan fotoğrafının yankıları sürerken yine Çağla’sız bir poz daha geldi. Bir daha Çağla’nın ünlü yapımcıyla görüşmeyeceğini iddia eden kullanıcılardan ağır yorumlar arka arkaya geldi. Doğum günü kutlamasına dair her detayı sizin için mercek altına aldık. Gelin göze çarpan o ayrıntıları ve konuşulan iddialara bir göz atalım...

03 Ağu 2022 - 16:59 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Selin Ciğerci Arkasını Dönüp Gitti! Eski Eşi Gökhan Çıra’yı Mahvedecek O Fotoğrafı... “Kaybettiğin Kadın Bak Şimdi...” Takipçileri Ateş Püskürdü! mask
Selin Ciğerci Arkasını Dönüp Gitti! Eski Eşi Gökhan Çıra’yı Mahvedecek O Fotoğrafı... “Kaybettiğin Kadın Bak Şimdi...” Takipçileri Ateş Püskürdü!
Ankara 19 Mayıs Stadı İnşaatı Şantiyesi İşe Başladı! Ankara yeni stadyum ne zaman bitecek? Ankara yeni stadyum Nerede, Kaç Kişilik? mask
Ankara 19 Mayıs Stadı İnşaatı Şantiyesi İşe Başladı! Ankara yeni stadyum ne zaman bitecek? Ankara yeni stadyum Nerede, Kaç Kişilik?
Fahriye Evcen ve Oğlundan Kahreden Haber Geldi! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Meğer… mask
Fahriye Evcen ve Oğlundan Kahreden Haber Geldi! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Meğer…
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim!! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 36,90 TL, 37,25 TL, 135 TL’ye Düştü…! Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT 33,90 TL mask
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim!! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 36,90 TL, 37,25 TL, 135 TL’ye Düştü…! Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT 33,90 TL
Süper Lig Hakemlerin Kazançları Dudak Uçuklattı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Garanti Maaş + Maç Başı Ücretleri Belli Oldu! Tek Bir Haftada… mask
Süper Lig Hakemlerin Kazançları Dudak Uçuklattı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Garanti Maaş + Maç Başı Ücretleri Belli Oldu! Tek Bir Haftada…
Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Yatak Odası Paylaşımı... “Sünnet Derisinden Estetik Yaramış...” Eleştirilerin Hedefindeydi Şimdiyse Tüm Övgüleri Topladı! “Çıtırlara Taş Çıkarıyorsun...” mask
Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Yatak Odası Paylaşımı... “Sünnet Derisinden Estetik Yaramış...” Eleştirilerin Hedefindeydi Şimdiyse Tüm Övgüleri Topladı! “Çıtırlara Taş Çıkarıyorsun...”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL