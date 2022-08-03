Nesrin Cavadzade Hep Aynı Bikiniyle... “Acının Tatlı Tebessümü!” Doğum Günü Kutlamasında Yüzü Bir Türlü Gülmedi... Sırtını Dönerek Yaptığı Paylaşım Olay Oldu!
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinin yaklaşık iki yıllık bir beraberlikleri geçtiğimiz günlerde noktalandı. Tam düğün yapılacak derken, çiftten beklenmeyen bir hareketle ayrılık sinyalleri gelmişti ancak Cavadzade’nin fotoğrafları silmemesi barışacakları yönünde yorumlanmıştı. Herkesin gıpta ile baktığı çiftin ayrılığı olay olurken şimdi de Cavadzade’nin paylaşımları gündemde...
Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri hep üzerinde tutan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Yasak Elma dizisinde Şahika rolüne hayat verdiği esnada yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan ile tanışıp duygusal bir bağ kurmuştu. İkili aşklarını düşman çatlatırcasına paylaştıkları boy boy fotoğraflarla duyurmuştu. Nişan yüzüğü takan çiftin nişan arefesinde ayrılma kararını duyurmaları ise sevenlerini üzmüştü. Şimdilerde yazın tadını çıkaran güzel oyuncu bikinili paylaşımlarına doyamıyor. Bir doğum günü kutlamasında gülmeyen yüz ise hem sosyal medya hemde magazin gündemine bomba gibi düştü. Gelin detaylara daha yakından bakalım...
03 Ağu 2022 - 18:53 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.