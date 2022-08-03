Nesrin Cavadzade Hep Aynı Bikiniyle... “Acının Tatlı Tebessümü!” Doğum Günü Kutlamasında Yüzü Bir Türlü Gülmedi... Sırtını Dönerek Yaptığı Paylaşım Olay Oldu!

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri hep üzerinde tutan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Yasak Elma dizisinde Şahika rolüne hayat verdiği esnada yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan ile tanışıp duygusal bir bağ kurmuştu. İkili aşklarını düşman çatlatırcasına paylaştıkları boy boy fotoğraflarla duyurmuştu. Nişan yüzüğü takan çiftin nişan arefesinde ayrılma kararını duyurmaları ise sevenlerini üzmüştü. Şimdilerde yazın tadını çıkaran güzel oyuncu bikinili paylaşımlarına doyamıyor. Bir doğum günü kutlamasında gülmeyen yüz ise hem sosyal medya hemde magazin gündemine bomba gibi düştü. Gelin detaylara daha yakından bakalım...