Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Yeni Pozlar! Çiçeği Burnunda Çift Balayının Hakkını Verdi... Hem Düğünde Hem de Tatilde Aynı Saç... “Skandal!”

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenlerinin dikkatini hep üstünde tutan ve reytingleri alt üst eden Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile gözleri üzerine çeken başarılı ve güzel oyuncu Ebru Şahin uzun zamandır birlikte olduğu başarılı ve yakışıklı NBA basketbolcusu Cedi Osman ile dünya evine girerek ilişkilerini resmiyete döktü. İlki Cedi Osman’ın memleketinde gerçekleşen düğünün ikinci ayağı ise çiftin aşklarının başladığı yer olan Çeşme’deydi. Düğünde doyasıya eğlenen ikili düğünün ardından şimdi ise balayının keyfini sürüyor. Tatilden anılarını sevenleriyle paylaşan çifte ise yorum ve beğeniler art arda geliyor. Bu paylaşımlardan birinde güzel oyuncunun saçları ise dikkat çekti. Gelin o pozlara ve dikkat çeken ayrıntılara daha yakından bakalım...