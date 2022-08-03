Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Yeni Pozlar! Çiçeği Burnunda Çift Balayının Hakkını Verdi... Hem Düğünde Hem de Tatilde Aynı Saç... “Skandal!”
NBA forması giyen başarılı basketbolcu Cedi Osman ve güzel oyuncu Ebru Şahin uzun süredir doludizgin aşk yaşadıkları ilişkilerini evlilik ile taçlandırdı. Aşklarının başladığı Çeşme’de ikinci kez düğün düzenleyen ünlü çift şimdilerde balayının tadını çıkarıyor. Bol bol gezip denizin hakkını veren çiftten paylaşımlarsa art arda geliyor. Ebru Şahin’in hem dizde hem de düğünde aynı saç modelini yapması ise gündeme bomba gibi düştü...
ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenlerinin dikkatini hep üstünde tutan ve reytingleri alt üst eden Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile gözleri üzerine çeken başarılı ve güzel oyuncu Ebru Şahin uzun zamandır birlikte olduğu başarılı ve yakışıklı NBA basketbolcusu Cedi Osman ile dünya evine girerek ilişkilerini resmiyete döktü. İlki Cedi Osman’ın memleketinde gerçekleşen düğünün ikinci ayağı ise çiftin aşklarının başladığı yer olan Çeşme’deydi. Düğünde doyasıya eğlenen ikili düğünün ardından şimdi ise balayının keyfini sürüyor. Tatilden anılarını sevenleriyle paylaşan çifte ise yorum ve beğeniler art arda geliyor. Bu paylaşımlardan birinde güzel oyuncunun saçları ise dikkat çekti. Gelin o pozlara ve dikkat çeken ayrıntılara daha yakından bakalım...
03 Ağu 2022 - 19:01 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.