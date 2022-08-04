Apple iPhone 14 Pro Max’ın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı! Apple iPhone 14 Pro Max Telefon Fiyatı Ne Kadar?

Bir süredir teknoloji tutkunlarının merak ile beklediği Apple iPhone 14 için geri sayım başladı. Önümüzdeki aylarda kullanıcı karşısına ilk kez çıkacak olan iPhone 14’ün daha önce ortaya çıkan reader görüntüleri pek çok konuda ipucu vermişti. Bu kez iPhone 14’ün çıkış tarihi ve fiyatı sızdı! Peki, Apple iPhone 14 Pro Max ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Apple iPhone 14 Pro Max telefon fiyatı ne kadar? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...