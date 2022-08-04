Apple iPhone 14 Pro Max’ın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı! Apple iPhone 14 Pro Max Telefon Fiyatı Ne Kadar?
Bir süredir teknoloji tutkunlarının merak ile beklediği Apple iPhone 14 için geri sayım başladı. Önümüzdeki aylarda kullanıcı karşısına ilk kez çıkacak olan iPhone 14’ün daha önce ortaya çıkan reader görüntüleri pek çok konuda ipucu vermişti. İşte İphone 14 ile ilgili son detaylar...
Bir süredir teknoloji tutkunlarının merak ile beklediği Apple iPhone 14 için geri sayım başladı. Önümüzdeki aylarda kullanıcı karşısına ilk kez çıkacak olan iPhone 14’ün daha önce ortaya çıkan reader görüntüleri pek çok konuda ipucu vermişti. Bu kez iPhone 14’ün çıkış tarihi ve fiyatı sızdı! Peki, Apple iPhone 14 Pro Max ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Apple iPhone 14 Pro Max telefon fiyatı ne kadar? İşte, detaylar…
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04 Ağu 2022 - 09:56 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.