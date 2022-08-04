Fenerbahçe Slovacko Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Maç Detayları…
Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi ön eleme ilk ayak karşılaşmasında Çekya temsilicisi Slovacko ile karşılaşacak. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Slovacko karşılaşması ile ilgili hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı ve muhtemel il 11’ler ile ilgili sorular da merak konusu oluyor. İşte maç ile ilgili merak edilen tüm detaylar.
Ülkemizin en önemli takım ve camialarından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme müsabakalarında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile ilk maçta 0-0 berabere kalmış ancak ikinci ayak maçında İstanbul’da uzatmalarda eski oyuncusu Karavaev’in golü ile 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi defterini kapatmıştı. Şampiyonlar Ligi’nden elenen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmak için ön eleme maçı oynayacak. Çek Cumhuriyeti takımı olan Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe bu akşam İstanbul’da evinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak. Bu akşam oynanacak karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal, maçın saati ve ilk 11’ler ile ilgili merak edilen detaylar ise şu şekilde.
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04 Ağu 2022 - 10:13 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.