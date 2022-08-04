Fenerbahçe Slovacko Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Maç Detayları…

Ülkemizin en önemli takım ve camialarından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme müsabakalarında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile ilk maçta 0-0 berabere kalmış ancak ikinci ayak maçında İstanbul’da uzatmalarda eski oyuncusu Karavaev’in golü ile 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi defterini kapatmıştı. Şampiyonlar Ligi’nden elenen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmak için ön eleme maçı oynayacak. Çek Cumhuriyeti takımı olan Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe bu akşam İstanbul’da evinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak. Bu akşam oynanacak karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal, maçın saati ve ilk 11’ler ile ilgili merak edilen detaylar ise şu şekilde.

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