- 04 Ağu 2022 - 10:13 G: 04 Ağu 2022 - 10:19

Fenerbahçe Slovacko Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Maç Detayları…

Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi ön eleme ilk ayak karşılaşmasında Çekya temsilicisi Slovacko ile karşılaşacak. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Slovacko karşılaşması ile ilgili hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı ve muhtemel il 11’ler ile ilgili sorular da merak konusu oluyor. İşte maç ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizin en önemli takım ve camialarından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme müsabakalarında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile ilk maçta 0-0 berabere kalmış ancak ikinci ayak maçında İstanbul’da uzatmalarda eski oyuncusu Karavaev’in golü ile 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi defterini kapatmıştı. Şampiyonlar Ligi’nden elenen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmak için ön eleme maçı oynayacak. Çek Cumhuriyeti takımı olan Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe bu akşam İstanbul’da evinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak. Bu akşam oynanacak karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal, maçın saati ve ilk 11’ler ile ilgili merak edilen detaylar ise şu şekilde.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

04 Ağu 2022 - 10:13 - Dünya

# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara 19 Mayıs Stadı İnşaatı Şantiyesi İşe Başladı! Ankara yeni stadyum ne zaman bitecek? Ankara yeni stadyum Nerede, Kaç Kişilik? mask
Ankara 19 Mayıs Stadı İnşaatı Şantiyesi İşe Başladı! Ankara yeni stadyum ne zaman bitecek? Ankara yeni stadyum Nerede, Kaç Kişilik?
Süper Lig Hakemlerin Kazançları Dudak Uçuklattı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Garanti Maaş + Maç Başı Ücretleri Belli Oldu! Tek Bir Haftada… mask
Süper Lig Hakemlerin Kazançları Dudak Uçuklattı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Garanti Maaş + Maç Başı Ücretleri Belli Oldu! Tek Bir Haftada…
TFF'den Taraftarlara Deplasman Yasağı Müjdesi... mask
TFF'den Taraftarlara Deplasman Yasağı Müjdesi...
Otizmli Milli Yüzücü Sezgin'den 'Avrupa' Başarısı... mask
Otizmli Milli Yüzücü Sezgin'den 'Avrupa' Başarısı...
Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte Şampiyonlar Ligi ÖN Eleme Maç Detayları… mask
Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte Şampiyonlar Ligi ÖN Eleme Maç Detayları…
Galatasaray’ın Golcüsü Haris Seferovic Kimdir Merak Uyandırdı! Haris Seferovic Kimdir? Müslüman Mı? Kaç Yaşında, Nereli? mask
Galatasaray’ın Golcüsü Haris Seferovic Kimdir Merak Uyandırdı! Haris Seferovic Kimdir? Müslüman Mı? Kaç Yaşında, Nereli?
Filenin Asıl Sultanı Kim? Eda Mı? Zehra Mı? Zehra Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte O Araştırma… mask
Filenin Asıl Sultanı Kim? Eda Mı? Zehra Mı? Zehra Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte O Araştırma…
Fenerbahçe & Puma’nın Forma Lansman Töreninde Ünlü İsimler Bir Araya Geldi... mask
Fenerbahçe & Puma’nın Forma Lansman Töreninde Ünlü İsimler Bir Araya Geldi...
Galatasaray Yeni İç ve Dış Saha Formalarını Tanıttı... mask
Galatasaray Yeni İç ve Dış Saha Formalarını Tanıttı...
Fenerbahçe Dinamo Kiev Deplasmanında... İşte Muhtemel 11'ler...Maç Nerede Oynanıyor? Saat Kaçta Hangi Kanalda? mask
Fenerbahçe Dinamo Kiev Deplasmanında... İşte Muhtemel 11'ler...Maç Nerede Oynanıyor? Saat Kaçta Hangi Kanalda?
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Almanya'ya Türk İşçi Alımı 2022! Almanya İşçi Alımı Başvurusu Nasıl, Nereye Yapılır? Almanya Kaç İşçi Alacak? mask
Almanya'ya Türk İşçi Alımı 2022! Almanya İşçi Alımı Başvurusu Nasıl, Nereye Yapılır? Almanya Kaç İşçi Alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS Talimatı! İddialar Üzerine DDK'ya İnceleme...ÖSYM Başkanı Görevden Alındı! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS Talimatı! İddialar Üzerine DDK'ya İnceleme...ÖSYM Başkanı Görevden Alındı!
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatında Restini Çekti! Yudum Ayçiçek Yağı, Sırma Ayçiçek Yağı Vera Ayçiçek Yağı, Abalı Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 34,50 TL, 57,95 TL, 79,50 TL, 151,50 TL’ye Geriledi! İkinci Alımda Ekstra İndirim… mask
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatında Restini Çekti! Yudum Ayçiçek Yağı, Sırma Ayçiçek Yağı Vera Ayçiçek Yağı, Abalı Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 34,50 TL, 57,95 TL, 79,50 TL, 151,50 TL’ye Geriledi! İkinci Alımda Ekstra İndirim…
Yürürken Para Kazanılır Mı? Hem Çarşı Pazar Gez, Hem de Günlük 300 TL Para Kazan! Yürüyen Reklama Panosu Nedir, İşte Detaylar… mask
Yürürken Para Kazanılır Mı? Hem Çarşı Pazar Gez, Hem de Günlük 300 TL Para Kazan! Yürüyen Reklama Panosu Nedir, İşte Detaylar…
Ankara 19 Mayıs Stadı İnşaatı Şantiyesi İşe Başladı! Ankara yeni stadyum ne zaman bitecek? Ankara yeni stadyum Nerede, Kaç Kişilik? mask
Ankara 19 Mayıs Stadı İnşaatı Şantiyesi İşe Başladı! Ankara yeni stadyum ne zaman bitecek? Ankara yeni stadyum Nerede, Kaç Kişilik?
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim!! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 36,90 TL, 37,25 TL, 135 TL’ye Düştü…! Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT 33,90 TL mask
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim!! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 36,90 TL, 37,25 TL, 135 TL’ye Düştü…! Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT 33,90 TL
İstanbul Sofya Tren Seferleri Başladı! İstanbul Sofya Tren Bileti Kaç lira? İstanbul Sofya Bileti Nereden Nasıl Alınır? İstanbul Sofya Tren Kaç Saat... İşte Sofya'da 3 Günde Gezilecek O Yerler! mask
İstanbul Sofya Tren Seferleri Başladı! İstanbul Sofya Tren Bileti Kaç lira? İstanbul Sofya Bileti Nereden Nasıl Alınır? İstanbul Sofya Tren Kaç Saat... İşte Sofya'da 3 Günde Gezilecek O Yerler!
Bankalar Arası Promosyon Yarışı Kızıştı! Ak Bank, İşbankası, Teb Bankası Kaç Lira Promosyon Veriyor? 9.500 TL, 8.500 TL, 7.500 TL'ye Yükseldi... İşte En Yüksek Promosyon Veren O Bankalar... mask
Bankalar Arası Promosyon Yarışı Kızıştı! Ak Bank, İşbankası, Teb Bankası Kaç Lira Promosyon Veriyor? 9.500 TL, 8.500 TL, 7.500 TL'ye Yükseldi... İşte En Yüksek Promosyon Veren O Bankalar...
ÖTV Kaldırılırsa Sıfır Araç Fiyatları Nasıl Olur? Toyoto Corolla, Fiat Egea, Renault Clio, Renault Megane, Volkwagen Polo, Dacia Duster, Hundai İ20 Kaç Lira? İşte Sıfır Araçların ÖTV'siz Fiyatları... mask
ÖTV Kaldırılırsa Sıfır Araç Fiyatları Nasıl Olur? Toyoto Corolla, Fiat Egea, Renault Clio, Renault Megane, Volkwagen Polo, Dacia Duster, Hundai İ20 Kaç Lira? İşte Sıfır Araçların ÖTV'siz Fiyatları...
Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş İndirim! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34.90 TL, 46.90 TL, 46.90 TL, 60.90 TL, 121.90 TL'ye Düştü! mask
Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş İndirim! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34.90 TL, 46.90 TL, 46.90 TL, 60.90 TL, 121.90 TL'ye Düştü!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fenerbahçe Slovacko Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Maç Detayları… mask
Fenerbahçe Slovacko Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Maç Detayları…
Almanya'ya Türk İşçi Alımı 2022! Almanya İşçi Alımı Başvurusu Nasıl, Nereye Yapılır? Almanya Kaç İşçi Alacak? mask
Almanya'ya Türk İşçi Alımı 2022! Almanya İşçi Alımı Başvurusu Nasıl, Nereye Yapılır? Almanya Kaç İşçi Alacak?
Masterchef Tarihi Böylesini Ne Gördü, Ne Duydu! Acun Ilıcalı Yarışmayı Komple Kapatabilir; “Buram Buram Kalitesizlik Kokuyor!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Masterchef Tarihi Böylesini Ne Gördü, Ne Duydu! Acun Ilıcalı Yarışmayı Komple Kapatabilir; “Buram Buram Kalitesizlik Kokuyor!” Tepkiler Arka Arkaya…
Apple iPhone 14 Pro Max’ın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı! Apple iPhone 14 Pro Max Telefon Fiyatı Ne Kadar? mask
Apple iPhone 14 Pro Max’ın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı! Apple iPhone 14 Pro Max Telefon Fiyatı Ne Kadar?
Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Altın Fiyatları Zirveye Oturdu! Dolar, Euro ve Sterlin Yatırımı Yapanlar Dikkat! Son Dakika Açıklaması Geldi; Hayalleriniz Hayal Olabilir! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatları Zirveye Oturdu! Dolar, Euro ve Sterlin Yatırımı Yapanlar Dikkat! Son Dakika Açıklaması Geldi; Hayalleriniz Hayal Olabilir! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL