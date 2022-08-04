Masterchef Tarihi Böylesini Ne Gördü, Ne Duydu! Acun Ilıcalı Yarışmayı Komple Kapatabilir; “Buram Buram Kalitesizlik Kokuyor!” Tepkiler Arka Arkaya…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacıları, ana kadroya girmek adına kıyasıya bir mücadele vermişti. Şeflerin kendilerinden istediği şekerpare tatlısını yapabilmek için aralıksız çalışan yarışmacılar, felaket bir sonuca imzalarını attılar. 5 yıldır ekranlarda olan Masterchef yarışmasında yaşanan olay; seyircilerin tepkilerine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!