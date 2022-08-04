- 04 Ağu 2022 - 09:58 G: 04 Ağu 2022 - 10:14

Masterchef Tarihi Böylesini Ne Gördü, Ne Duydu! Acun Ilıcalı Yarışmayı Komple Kapatabilir; “Buram Buram Kalitesizlik Kokuyor!” Tepkiler Arka Arkaya…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te tarihin görmediği bir olay yaşandı! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından sunulan Masterchef yarışmasında; yaşanan durum sonrasında Acun Ilıcalı’nın yarışmayı komple kapatabileceği yönünde yorumlar yapıldı! Bir sosyal medya kullanıcısı ise “Buram buram kalitesizlik kokuyor” yorumunda bulunarak; tepkisini gösterdi. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacıları, ana kadroya girmek adına kıyasıya bir mücadele vermişti. Şeflerin kendilerinden istediği şekerpare tatlısını yapabilmek için aralıksız çalışan yarışmacılar, felaket bir sonuca imzalarını attılar. 5 yıldır ekranlarda olan Masterchef yarışmasında yaşanan olay; seyircilerin tepkilerine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Ağu 2022 - 09:58 Ankara- Yaşam

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