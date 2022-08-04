Akaryakıt Fiyatlarında Son Dakika Bomba İndirim! Petrol Fiyatları Düştü! Benzin – Motorin Tam Tamına 5 TL’ye…! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 4 Ağustos Fiyat Listesi!
Bir süredir brent tipi petrolün varil fiyatında yaşanan değişimler, benzin ve motorin fiyatlarında beklenenden daha fazla indirim olmasını sağladı. Özellikle temmuz ayında oldukça indirim ile buluşan benzin ve motorin fiyatlarının aksine LPG zam aldı. Tüm bu indirim ve zamların ardından akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha yapılacağı iddia edildi. İşte akaryakıtta gerçekleşmesi gereken indirimin detayları...
Bir süredir brent tipi petrolün varil fiyatında yaşanan değişimler, benzin ve motorin fiyatlarında beklenenden daha fazla indirim olmasını sağladı. Özellikle temmuz ayında oldukça indirim ile buluşan benzin ve motorin fiyatlarının aksine LPG zam aldı. Tüm bu indirim ve zamların ardından akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha yapılacağı iddia edildi. Peki, akaryakıt fiyatlarına indirim mi gelecek? Motorin ve benzine indirim mi olacak? Güncel akaryakıt (benzin, motorin, LPG) fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 4 Ağustos fiyat listesi…
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04 Ağu 2022 - 10:24 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.