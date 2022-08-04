Akaryakıt Fiyatlarında Son Dakika Bomba İndirim! Petrol Fiyatları Düştü! Benzin – Motorin Tam Tamına 5 TL’ye…! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 4 Ağustos Fiyat Listesi!

Bir süredir brent tipi petrolün varil fiyatında yaşanan değişimler, benzin ve motorin fiyatlarında beklenenden daha fazla indirim olmasını sağladı. Özellikle temmuz ayında oldukça indirim ile buluşan benzin ve motorin fiyatlarının aksine LPG zam aldı. Tüm bu indirim ve zamların ardından akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha yapılacağı iddia edildi. Peki, akaryakıt fiyatlarına indirim mi gelecek? Motorin ve benzine indirim mi olacak? Güncel akaryakıt (benzin, motorin, LPG) fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 4 Ağustos fiyat listesi…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...