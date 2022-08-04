Fenomenlerin Kazandıkları Para Dudak Uçuklattı! Tik Tok, Youtube, İnstagram Fenomenleri Ne Kadar Kazanıyor! Ne 50 Bin, Ne 100 Bin…
Son zamanların en popüler işlerinden biri olan sosyal medya fenomenliği özellikle genç neslin arasında inanılmaz bir şekilde yaygınlaştı. Twitter’dan TikTok’a; Instagram’dan Youtube’a kadar her sosyal medya fenomeni belli bir kazanç elde ederken, bu kazançların tutarı ise, resmen dudakları uçuklattı. İşte detaylar...
Son zamanların en popüler işlerinden biri olan sosyal medya fenomenliği özellikle genç neslin arasında inanılmaz bir şekilde yaygınlaştı. Twitter’dan TikTok’a; Instagram’dan Youtube’a kadar her sosyal medya fenomeni belli bir kazanç elde ederken, bu kazançların tutarı ise, resmen dudakları uçuklattı! Peki, fenomenler ne kadar kazanıyor? Tik Tok, Youtube, İnstagram fenomenleri ne kadar kazanıyor? Fenomenler aylık alıyor mu? Sosyal medya fenomenleri reklam başına ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…
04 Ağu 2022 - 10:28 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.