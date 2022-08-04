Fenomenlerin Kazandıkları Para Dudak Uçuklattı! Tik Tok, Youtube, İnstagram Fenomenleri Ne Kadar Kazanıyor! Ne 50 Bin, Ne 100 Bin…

Son zamanların en popüler işlerinden biri olan sosyal medya fenomenliği özellikle genç neslin arasında inanılmaz bir şekilde yaygınlaştı. Twitter’dan TikTok’a; Instagram’dan Youtube’a kadar her sosyal medya fenomeni belli bir kazanç elde ederken, bu kazançların tutarı ise, resmen dudakları uçuklattı! Peki, fenomenler ne kadar kazanıyor? Tik Tok, Youtube, İnstagram fenomenleri ne kadar kazanıyor? Fenomenler aylık alıyor mu? Sosyal medya fenomenleri reklam başına ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…