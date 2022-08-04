Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Bomba İfşa! Dizinin Setinin Arka Planını Öyle Bir İtiraf Etti Ki, Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!”
FOX TV ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz’dan bomba ifşalar arka arkaya geldi. Dizinin setinin arka planını öyle bir şekilde itiraf etti ki, sosyal medyada büyük bir sallantı başladı! Eda Ece hakkında yapmış olduğu açıklamalar; özellikle Eda Ece ve Kumru – Yıldız ikilisini beğenenleri şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, Haziran ayında ekranlara kısa bir ara vermişti. Eylül ayı gibi sete çıkacak olan oyuncuların, bölümlerin editlenmesiyle birlikte Ekim gibi sevenlerinin karşısına çıkacaktı. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, bomba açıklamalarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.