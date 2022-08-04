Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Ağu 2022 - 13:14

Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Bomba İfşa! Dizinin Setinin Arka Planını Öyle Bir İtiraf Etti Ki, Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!”

FOX TV ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz’dan bomba ifşalar arka arkaya geldi. Dizinin setinin arka planını öyle bir şekilde itiraf etti ki, sosyal medyada büyük bir sallantı başladı! Eda Ece hakkında yapmış olduğu açıklamalar; özellikle Eda Ece ve Kumru – Yıldız ikilisini beğenenleri şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…