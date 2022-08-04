Pınar Deniz Yargı Dizisinin Yeni Sezonunda Bambaşka Birisi Olacak! Saç, Baş, Göz, Kaş… “Savcım Ne Yaptın Bu Kadına!” Son Hali İnanılır Gibi Değil…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’in bambaşka bir imajla yeni sezona giriş yapacak! Saç, baş, göz, kaş derken her yerini değiştiren Pınar Deniz’in son hali inanılır gibi değil. Dizide Savcı Fırat’la evli olan Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’e tepkilerde arka arkaya geldi. Birçok kişi Pınar Deniz’e “Savcım ne yaptın bu kadına” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu’nun bulunduğu Yargı dizisinin her bölümü büyük bir keyifle izlenmişti. Yeni sezonu merakla beklenen Yargı dizisinin son bölümünde ise olanlar olmuştu. Ceylin karakterinin canından çok sevdiği Ilgaz Savcı’yı öldürmesi kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Şimdiyse Pınar Deniz’in Yargı dizisine bambaşka birisi olarak katılacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.