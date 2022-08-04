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04 Ağu 2022 - 13:32

Pınar Deniz Yargı Dizisinin Yeni Sezonunda Bambaşka Birisi Olacak! Saç, Baş, Göz, Kaş… “Savcım Ne Yaptın Bu Kadına!” Son Hali İnanılır Gibi Değil…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’in bambaşka bir imajla yeni sezona giriş yapacak! Saç, baş, göz, kaş derken her yerini değiştiren Pınar Deniz’in son hali inanılır gibi değil. Dizide Savcı Fırat’la evli olan Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’e tepkilerde arka arkaya geldi. Birçok kişi Pınar Deniz’e “Savcım ne yaptın bu kadına” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…