Ajda Pekkan’dan Kahreden Haber Geldi! 76 Yaşındaki Süperstar Sevenlerini Hüngür Hüngür Ağlattı! Tüm Konserleri İptal Edip… “Yok Artık!”

Son dönemlerde her sahnesi ile yeniden adından söz ettirmeye başlamış olan Süperstar lakaplı pop sanatçısı Ajda Pekkan’dan sevenlerini endişelenecek bir haber geldi. Son sahne aldığı Bodrum konserinin ardından hastalandığı öğrenilen Ajda Pekkan’ın hastalığı ise, herkesi bir hayli üzdü. Sağlık durumu ile bir hayli merak edilen Ajda Pekkan’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamanın gelmesi ise, sevenlerini biraz da olsa rahatlattı! Peki, Ajda Pekkan’ın nesi var? Ajda Pekkan hasta mı, hastalığı ne? Ajda Pekkan’ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? İşte, detaylar…