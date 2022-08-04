Ajda Pekkan’dan Kahreden Haber Geldi! 76 Yaşındaki Süperstar Sevenlerini Hüngür Hüngür Ağlattı! Tüm Konserleri İptal Edip… “Yok Artık!”
Son dönemlerde her sahnesi ile yeniden adından söz ettirmeye başlamış olan Süperstar lakaplı pop sanatçısı Ajda Pekkan’dan sevenlerini endişelenecek bir haber geldi. Son sahne aldığı Bodrum konserinin ardından hastalandığı öğrenilen Ajda Pekkan’ın hastalığı ise, herkesi bir hayli üzdü. İşte Ajda Pekkan ve rahatsızlığı ile ilgili detaylar...
Son dönemlerde her sahnesi ile yeniden adından söz ettirmeye başlamış olan Süperstar lakaplı pop sanatçısı Ajda Pekkan’dan sevenlerini endişelenecek bir haber geldi. Son sahne aldığı Bodrum konserinin ardından hastalandığı öğrenilen Ajda Pekkan’ın hastalığı ise, herkesi bir hayli üzdü. Sağlık durumu ile bir hayli merak edilen Ajda Pekkan’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamanın gelmesi ise, sevenlerini biraz da olsa rahatlattı! Peki, Ajda Pekkan’ın nesi var? Ajda Pekkan hasta mı, hastalığı ne? Ajda Pekkan’ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? İşte, detaylar…
04 Ağu 2022 - 14:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.