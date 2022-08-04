Kurtlar Vadisi Dizisinin Elif’i Son Haliyle Şok Etti! Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi; Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! 2020 Yılında Eşini Kaybetmişti…
Bir süredir ekranlardan uzak yaşantı kuran ünlü oyuncu Özgü Namal, bir dönemin vazgeçilmez kadın başrolüydü. Eşi Ahmet Serdar Oral’ı 2020 yılında zamansız bir şekilde kaybeden ünlü oyuncu, o tarihten bu yana hiç görüntülenmişti. Şimdilerde yeniden ortaya çıkmış olan Özgü Namal, İstanbul’da görüntülendi. İşte Özgü Namal ve son hali...
Bir süredir ekranlardan uzak yaşantı kuran ünlü oyuncu Özgü Namal, bir dönemin vazgeçilmez kadın başrolüydü. Eşi Ahmet Serdar Oral’ı 2020 yılında zamansız bir şekilde kaybeden ünlü oyuncu, o tarihten bu yana hiç görüntülenmişti. Şimdilerde yeniden ortaya çıkmış olan Özgü Namal, İstanbul’da görüntülendi. Öte yandan Özgü Namal’ın son halini görenler, bu duruma bir hayli şaşırdı! Peki, Özgü Namal şimdi ne yapıyor, oyunculuk yapmaya devam ediyor mu? Özgü Namal son hali nasıl? İşte, detaylar…
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04 Ağu 2022 - 14:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.