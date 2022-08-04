Kurtlar Vadisi Dizisinin Elif’i Son Haliyle Şok Etti! Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi; Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! 2020 Yılında Eşini Kaybetmişti…

Bir süredir ekranlardan uzak yaşantı kuran ünlü oyuncu Özgü Namal, bir dönemin vazgeçilmez kadın başrolüydü. Eşi Ahmet Serdar Oral’ı 2020 yılında zamansız bir şekilde kaybeden ünlü oyuncu, o tarihten bu yana hiç görüntülenmişti. Şimdilerde yeniden ortaya çıkmış olan Özgü Namal, İstanbul’da görüntülendi. Öte yandan Özgü Namal’ın son halini görenler, bu duruma bir hayli şaşırdı! Peki, Özgü Namal şimdi ne yapıyor, oyunculuk yapmaya devam ediyor mu? Özgü Namal son hali nasıl? İşte, detaylar…

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