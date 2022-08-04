Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkında Bomba Gelişme! “Arkadaşız” Denilmişti; Beyinler Yandı... Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı…
Bir süredir aşk yaşadıkları iddialarıyla gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncular Kaan Yıldırım ve Hande Erçel’in ayrıldığı öne sürülmüştü. Hande Erçel’in “Arkadaşız” açıklamasının ardından ayrıldıkları düşünülen Kaan Yıldırım ve Hande Erçel cephesinde yeni gelişmeler yaşandı. İşte sevilen çiftin aşkından son detaylar...
Bir süredir aşk yaşadıkları iddialarıyla gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncular Kaan Yıldırım ve Hande Erçel’in ayrıldığı öne sürülmüştü. Hande Erçel’in “Arkadaşız” açıklamasının ardından ayrıldıkları düşünülen Kaan Yıldırım ve Hande Erçel cephesinde yeni gelişmeler yaşandı. Ayrılık iddiaları bu kez adı bir süredir Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz ile anılan Kaan Yıldırım’a soruldu! Peki, Kaan Yıldırım kiminle birlikte? Kaan Yıldırım’ın sevgilisi kim? Kaan Yıldırım aşk yaşamı ve Hande Erçel ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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04 Ağu 2022 - 14:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.