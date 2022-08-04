Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkında Bomba Gelişme! “Arkadaşız” Denilmişti; Beyinler Yandı... Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı…

Bir süredir aşk yaşadıkları iddialarıyla gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncular Kaan Yıldırım ve Hande Erçel’in ayrıldığı öne sürülmüştü. Hande Erçel’in “Arkadaşız” açıklamasının ardından ayrıldıkları düşünülen Kaan Yıldırım ve Hande Erçel cephesinde yeni gelişmeler yaşandı. Ayrılık iddiaları bu kez adı bir süredir Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz ile anılan Kaan Yıldırım’a soruldu! Peki, Kaan Yıldırım kiminle birlikte? Kaan Yıldırım’ın sevgilisi kim? Kaan Yıldırım aşk yaşamı ve Hande Erçel ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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