Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya Arasında Skandal Gelişme! Soluklar Mahkemede Alındı; Davalar Açıldı! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki…
Survivor All Star 2022 yarışması bitti, ancak tartışması bir türlü son bulmadı. Performans değerleri açısından diğer yarışmacılara göre daha başarısız bir sezon sergilemesine karşın halk oylamasında birinciliği göğüsleyen Nisa Bölükbaşı, pek çok yarışmacının tepkisini çekmişti. Tepki veren isimlerden biri olan Batuhan Karacakaya ile Acun Ilıcalı sonunda mahkemelik oldu. İşte detaylar...
Survivor All Star 2022 yarışması bitti, ancak tartışması bir türlü son bulmadı. Performans değerleri açısından diğer yarışmacılara göre daha başarısız bir sezon sergilemesine karşın halk oylamasında birinciliği göğüsleyen Nisa Bölükbaşı, pek çok yarışmacının tepkisini çekmişti. Tepki veren isimlerden biri olan Batuhan Karacakaya, bu kez Acun Ilıcalı’ya dava açtı! Peki, Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı’ya neden dava açtı? Batuhan Karacakaya ile Acun Ilıcalı neden kavga etti? Batuhan Karacakaya ile Acun Ilıcalı neden mahkemelik oldu? İşte, detaylar…
04 Ağu 2022 - 14:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.