Masterchef Somer Şef’ten Skandal Tepki! Twitter Somer Şefi Konuşmaya Başladı! “Mehmet Şef Bitti, Somer Şef Başladı!” Neler Oluyor?
Şimdilerde ana kadroda yarışacak ilk 16’sını belirlemeye başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, dün akşam ekranlara gelen yarışında akıl almaz bir olay yaşadı. Yarışmacılardan birinin kıymasının kaybolması MasterChef Türkiye 2022 yarışmasına damga vururken; yarışmacının kıymasını alan isim herkesi çok şaşırttı. İşte detaylar...
Şimdilerde ana kadroda yarışacak ilk 16’sını belirlemeye başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, dün akşam ekranlara gelen yarışında akıl almaz bir olay yaşadı. Yarışmacılardan birinin kıymasının kaybolması MasterChef Türkiye 2022 yarışmasına damga vururken; yarışmacının kıymasını alan isim herkesi çok şaşırttı. Öte yandan olaya sessiz kalmayan Somer Sivrioğlu, çıkışı ile MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının izleyicilerinin onayını aldı! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2022 yarışması kıyma olayı ne, Melih’in kıymasını kim aldı? Somer Sivrioğlu, kıyma hırsızlığına ne dedi? İşte, detaylar…
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04 Ağu 2022 - 14:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.