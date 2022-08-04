Masterchef Mehmet Şef Yarışmayı Bırakıyor! Yaşanan Olayla Birlikte Soluğu Acun Ilıcalı’nın Yanında Aldı; “Ben Yoruldum! Artık Yeter” Dedi! Daha Yeni Başlamıştı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında yayınlanan bölümler sadece şeflere değil aynı zamanda seyircilere de sinir krizi geçirtmişti. Son bölümlerinin çekimlerinin yapılmasıyla birlikte Mehmet Yalçınkaya’nın soluğu Acun Ilıcalı’nın yanında aldığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!