Masterchef Mehmet Şef Yarışmayı Bırakıyor! Yaşanan Olayla Birlikte Soluğu Acun Ilıcalı’nın Yanında Aldı; “Ben Yoruldum! Artık Yeter” Dedi! Daha Yeni Başlamıştı…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te Mehmet Yalçınkaya’nın yarışmayı bırakacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan son olayla birlikte soluğu Acun Ilıcalı’nın yanında alan Mehmet Yalçınkaya, “Ben çok yoruldum. Artık yeter” dediği gündeme geldi. İşte Masterchef yarışmasında kıyametler koparan o detay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında yayınlanan bölümler sadece şeflere değil aynı zamanda seyircilere de sinir krizi geçirtmişti. Son bölümlerinin çekimlerinin yapılmasıyla birlikte Mehmet Yalçınkaya’nın soluğu Acun Ilıcalı’nın yanında aldığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.