- 04 Ağu 2022 - 14:57 G: 04 Ağu 2022 - 15:02

Masterchef Mehmet Şef Yarışmayı Bırakıyor! Yaşanan Olayla Birlikte Soluğu Acun Ilıcalı’nın Yanında Aldı; “Ben Yoruldum! Artık Yeter” Dedi! Daha Yeni Başlamıştı…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te Mehmet Yalçınkaya’nın yarışmayı bırakacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan son olayla birlikte soluğu Acun Ilıcalı’nın yanında alan Mehmet Yalçınkaya, “Ben çok yoruldum. Artık yeter” dediği gündeme geldi. İşte Masterchef yarışmasında kıyametler koparan o detay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında yayınlanan bölümler sadece şeflere değil aynı zamanda seyircilere de sinir krizi geçirtmişti. Son bölümlerinin çekimlerinin yapılmasıyla birlikte Mehmet Yalçınkaya’nın soluğu Acun Ilıcalı’nın yanında aldığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Ağu 2022 - 14:57 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef “Dalga” Geçilmesine Dayanamadı! Cevabı Yapıştırdı; Stüdyoyu İnim İnim İnletti! Yarışmacı Gözyaşlarına Boğuldu Ama Umurunda Olmadı… mask
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef “Dalga” Geçilmesine Dayanamadı! Cevabı Yapıştırdı; Stüdyoyu İnim İnim İnletti! Yarışmacı Gözyaşlarına Boğuldu Ama Umurunda Olmadı…
Masterchef Tarihi Böylesini Ne Gördü, Ne Duydu! Acun Ilıcalı Yarışmayı Komple Kapatabilir; “Buram Buram Kalitesizlik Kokuyor!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Masterchef Tarihi Böylesini Ne Gördü, Ne Duydu! Acun Ilıcalı Yarışmayı Komple Kapatabilir; “Buram Buram Kalitesizlik Kokuyor!” Tepkiler Arka Arkaya…
Masterchef Mehmet Şefin Agresif Hallerini Unutun! Kızının Yanında Resmen Pamuk Gibi… O Hallerini Görenler Küçük Dilini Yutuyor! mask
Masterchef Mehmet Şefin Agresif Hallerini Unutun! Kızının Yanında Resmen Pamuk Gibi… O Hallerini Görenler Küçük Dilini Yutuyor!
Masterchef Yarışmasında Akıl Almaz Hata! Somer Şef Duyunca Resti Çekti; Yarışmacıyı Haşladı! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Seyircilerin Resmen Nutku Tutuldu! mask
Masterchef Yarışmasında Akıl Almaz Hata! Somer Şef Duyunca Resti Çekti; Yarışmacıyı Haşladı! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Seyircilerin Resmen Nutku Tutuldu!
Masterchef Yarışmasından Bomba Diskalifiye! Şefler Yarışmacıyı Karşısına Alıp “Hadi Evine!” Dedi; Stüdyonun Kapısı Aralandı! Sadece 5 Dakika İçerisinde… mask
Masterchef Yarışmasından Bomba Diskalifiye! Şefler Yarışmacıyı Karşısına Alıp “Hadi Evine!” Dedi; Stüdyonun Kapısı Aralandı! Sadece 5 Dakika İçerisinde…
Masterchef Somer Şef’ten Yarışmacıya Şok Rest! “Seni Eve Paket Ederler!” Dedi Kıyamet Koptu! 83 Milyonun Önünde Yerden Yere Vuruldu… mask
Masterchef Somer Şef’ten Yarışmacıya Şok Rest! “Seni Eve Paket Ederler!” Dedi Kıyamet Koptu! 83 Milyonun Önünde Yerden Yere Vuruldu…
Masterchef Yarışmasında Bomba İfşa! Acun Sektörün Fişini Çekecek; Yine Ana Kadroya Girecek İsim Ortaya Çıktı! Tüm Heyecan Öldü, Stüdyo Ayağa Kalktı… mask
Masterchef Yarışmasında Bomba İfşa! Acun Sektörün Fişini Çekecek; Yine Ana Kadroya Girecek İsim Ortaya Çıktı! Tüm Heyecan Öldü, Stüdyo Ayağa Kalktı…
Masterchef Serhat Doğramacı’dan All Star Açıklaması! Yeniden Mi Geliyor? Kupanın Üzerine Adını Altın Harflerle Yazdıracak! Acun Ilıcalı Devreye Girebilir! mask
Masterchef Serhat Doğramacı’dan All Star Açıklaması! Yeniden Mi Geliyor? Kupanın Üzerine Adını Altın Harflerle Yazdıracak! Acun Ilıcalı Devreye Girebilir!
Masterchef Dilara’nın Son Hali İnanılır Gibi Değil! Masterchef Sergen’le Evlenecekleri Konuşuluyordu; Kıyafeti Olay Oldu! “Katmer Gibi Kadınsın! Kat Kat…” mask
Masterchef Dilara’nın Son Hali İnanılır Gibi Değil! Masterchef Sergen’le Evlenecekleri Konuşuluyordu; Kıyafeti Olay Oldu! “Katmer Gibi Kadınsın! Kat Kat…”
Masterchef Yarışmasında Beyin Yakan Hata! Apar Topar Evine Paket Edildi; Danilo Yüzünü Buruşturunca… Mehmet Şef Çılgına Döndü! mask
Masterchef Yarışmasında Beyin Yakan Hata! Apar Topar Evine Paket Edildi; Danilo Yüzünü Buruşturunca… Mehmet Şef Çılgına Döndü!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Neslihan Atagül’den Bomba Kadir Doğulu Açıklaması! Boşanacakları Konuşuluyordu; Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! Neler Oluyor? mask
Neslihan Atagül’den Bomba Kadir Doğulu Açıklaması! Boşanacakları Konuşuluyordu; Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! Neler Oluyor?
Survivor Sude’den Tüyler Ürperten Mert Öcal Açıklaması! Aşkından Ölüp Bittiğini Her Seferinde Gösteriyordu Ama Bu Bambaşka Oldu! mask
Survivor Sude’den Tüyler Ürperten Mert Öcal Açıklaması! Aşkından Ölüp Bittiğini Her Seferinde Gösteriyordu Ama Bu Bambaşka Oldu!
Masterchef Somer Şef’ten Skandal Tepki! Twitter Somer Şefi Konuşmaya Başladı! “Mehmet Şef Bitti, Somer Şef Başladı!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Somer Şef’ten Skandal Tepki! Twitter Somer Şefi Konuşmaya Başladı! “Mehmet Şef Bitti, Somer Şef Başladı!” Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya Arasında Skandal Gelişme! Soluklar Mahkemede Alındı; Davalar Açıldı! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki… mask
Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya Arasında Skandal Gelişme! Soluklar Mahkemede Alındı; Davalar Açıldı! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki…
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkında Bomba Gelişme! “Arkadaşız” Denilmişti; Beyinler Yandı... Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı… mask
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkında Bomba Gelişme! “Arkadaşız” Denilmişti; Beyinler Yandı... Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı…
Kurtlar Vadisi Dizisinin Elif’i Son Haliyle Şok Etti! Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi; Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! 2020 Yılında Eşini Kaybetmişti… mask
Kurtlar Vadisi Dizisinin Elif’i Son Haliyle Şok Etti! Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi; Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! 2020 Yılında Eşini Kaybetmişti…
Ajda Pekkan’dan Kahreden Haber Geldi! 76 Yaşındaki Süperstar Sevenlerini Hüngür Hüngür Ağlattı! Tüm Konserleri İptal Edip… “Yok Artık!” mask
Ajda Pekkan’dan Kahreden Haber Geldi! 76 Yaşındaki Süperstar Sevenlerini Hüngür Hüngür Ağlattı! Tüm Konserleri İptal Edip… “Yok Artık!”
Pınar Deniz Yargı Dizisinin Yeni Sezonunda Bambaşka Birisi Olacak! Saç, Baş, Göz, Kaş… “Savcım Ne Yaptın Bu Kadına!” Son Hali İnanılır Gibi Değil… mask
Pınar Deniz Yargı Dizisinin Yeni Sezonunda Bambaşka Birisi Olacak! Saç, Baş, Göz, Kaş… “Savcım Ne Yaptın Bu Kadına!” Son Hali İnanılır Gibi Değil…
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Bomba İfşa! Dizinin Setinin Arka Planını Öyle Bir İtiraf Etti Ki, Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!” mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Bomba İfşa! Dizinin Setinin Arka Planını Öyle Bir İtiraf Etti Ki, Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!”
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef “Dalga” Geçilmesine Dayanamadı! Cevabı Yapıştırdı; Stüdyoyu İnim İnim İnletti! Yarışmacı Gözyaşlarına Boğuldu Ama Umurunda Olmadı… mask
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef “Dalga” Geçilmesine Dayanamadı! Cevabı Yapıştırdı; Stüdyoyu İnim İnim İnletti! Yarışmacı Gözyaşlarına Boğuldu Ama Umurunda Olmadı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Sude’den Tüyler Ürperten Mert Öcal Açıklaması! Aşkından Ölüp Bittiğini Her Seferinde Gösteriyordu Ama Bu Bambaşka Oldu! mask
Survivor Sude’den Tüyler Ürperten Mert Öcal Açıklaması! Aşkından Ölüp Bittiğini Her Seferinde Gösteriyordu Ama Bu Bambaşka Oldu!
Gizli Saklı Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı! Herkes Başka Bir Şey Sanıyordu; Görenler Çılgına Döndü! Meğer Perde Arkası… mask
Gizli Saklı Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı! Herkes Başka Bir Şey Sanıyordu; Görenler Çılgına Döndü! Meğer Perde Arkası…
Masterchef Somer Şef’ten Skandal Tepki! Twitter Somer Şefi Konuşmaya Başladı! “Mehmet Şef Bitti, Somer Şef Başladı!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Somer Şef’ten Skandal Tepki! Twitter Somer Şefi Konuşmaya Başladı! “Mehmet Şef Bitti, Somer Şef Başladı!” Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya Arasında Skandal Gelişme! Soluklar Mahkemede Alındı; Davalar Açıldı! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki… mask
Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya Arasında Skandal Gelişme! Soluklar Mahkemede Alındı; Davalar Açıldı! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki…
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkında Bomba Gelişme! “Arkadaşız” Denilmişti; Beyinler Yandı... Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı… mask
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkında Bomba Gelişme! “Arkadaşız” Denilmişti; Beyinler Yandı... Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı…
Kurtlar Vadisi Dizisinin Elif’i Son Haliyle Şok Etti! Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi; Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! 2020 Yılında Eşini Kaybetmişti… mask
Kurtlar Vadisi Dizisinin Elif’i Son Haliyle Şok Etti! Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi; Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! 2020 Yılında Eşini Kaybetmişti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL