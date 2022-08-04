- 04 Ağu 2022 - 22:13

Survivor Sabriye Pozlarıyla Beğeni Topladı! Siyah Bikinisini Giyip Sosyal Medyayı Zangır Zangır İnletti; “Adem Görmesin Sabriye!”

Son dönemlerde gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımları ile takipçilerinin dikkatini çeken Survivor Türkiye eski yarışmacısı Sabriye Şengül, geçirdiği estetik operasyonlar ile de herkesi şaşırtmıştı. Bu operasyonlar ile bir hayli değişen Sabriye Şengül’ün eski halinden eser kalmadı. Şimdilerde bambaşka biri olarak takipçilerinin karşısına çıkmaya başlamış olan Sabriye Şengül ise son paylaşımı ile denizleri adeta taşırttı. İşte detaylar...

Son dönemlerde gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımları ile takipçilerinin dikkatini çeken Survivor Türkiye eski yarışmacısı Sabriye Şengül, geçirdiği estetik operasyonlar ile de herkesi şaşırtmıştı. Bu operasyonlar ile bir hayli değişen Sabriye Şengül’ün eski halinden eser kalmadı. Şimdilerde bambaşka biri olarak takipçilerinin karşısına çıkmaya başlamış olan Sabriye Şengül’ün son paylaşımı ise, sosyal medya kullanıcılarının aklını adeta başından aldı! Peki, Survivor Sabriye Şengül ne paylaştı? Survivor Sabriye Şengül nasıl bir paylaşım yaptı? Survivor Sabriye Şengül’ün paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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04 Ağu 2022 - 22:13 - Magazin

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