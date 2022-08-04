- 04 Ağu 2022 - 16:29

İŞKUR İle Evde Takma Tırnak Paketleme İşi Yaparak Ayda 2.000 TL Kazanmak Mümkün! İŞKUR Takma Tırnak Paketleme İşi Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

Ülkemizde yaşanan ekonomik olarak zor günleri nedeni ile aile bütçesine destek olmak kapsamında evde paketleme işi olarak bilinen paketleme işlerinden biri de takma tırnak paketleme. Peki, İŞKUR evde takma tırnak paketleme işi nedir? Aylık kazancı kaç TL? İŞKUR takma tırnak paketleme başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Son zamanlarda baş gösteren enflasyon ve kur artışları nedeni ile insanların hayatında yer edinmiş elektronikten gıdaya, giyimden akaryakıta pek çok alandaki üründe inanılmaz zamlanmalar ile yüksek fiyatlar görülmeye başlandı. Rekorlar zamlar tarafından gelirken indirim haberleri sessizliğini korumaya devam ediyor. Bu nedenle de vatandaşlar ekonomilerini güçlendirmenin yollarını ararken karşılarına çıkan alternatif yollardan biri de evde paketleme işleri. İŞKUR aracılığı ile gerçekleştirilen paketleme işlerinde özellikle ev hanımlarının ekonomi çarkına katılması hedeflenirken maddi yönden de ev hanımlarının aile ekonomisine katkıda bulunması sağlanmakta. Bu yöntemlerden biri de evde takma tırnak paketleyerek ayda 2.000 TL kazanmak. İşte merak edilen evde takma tırnak paketleme ile ilgili detaylar.

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04 Ağu 2022 - 16:29 - Gündem

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