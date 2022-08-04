Şeyma Subaşı’nın “Anneliği” Yine Olay Oldu! Kızını Karşısına Alıp Öyle Bir Şey Öğretti Ki… “Acun Sana Velayet Davası Açmakta Haklı!” Neler Oluyor?

Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu aşkla gündeme gelen Şeyma Subaşı, ilişkilerinin sadece son bir yılını evli olarak geçirmişlerdi. Şeyma Subaşı, boşanma kararı sonrasında Acun Ilıcalı’yla arkadaş olarak yoluna devam etme kararı almıştı. Yaşadıkları bir sorundan dolayı kızı Melisa Ilıcalı için velayet davası açan Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’na bombayı indirmişti. Melisa Ilıcalı’yla sık sık bir araya gelemeyen Şeyma Subaşı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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