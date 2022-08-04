- 04 Ağu 2022 - 23:52 G: 04 Ağu 2022 - 23:57

Masterchef Yarışmasında Ana Kadroya Giren 4. İsim Belli Oldu! 4 Ağustos MasterChef 2022'de Ana Kadroya Giren İsim Çağatay Mı? Çağatay Akman Kimdir?

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması olan Masterchef tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Masterchef yarışmasının ana kadrosuna girecek olan 4. isimse ifşa edildi. Acun Ilıcalı’nın küplere bineceği hatta ifşalardan sonra stüdyoyu bile dağıtacağına dair yorumlar yapıldı! O ismin, 4. olarak ana kadroya geçecek olması sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılardan şefler haşhaşlı şekerpare yapmasını istemişti. Sadece 2 yarışmacı şekerpareyi yapabilmiş ve ikinci tur; Masterchef tarihinde bir ilke imzasını atarak 2 kişi arasında düzenlenmişti. İkinci turun galibi ise Onur olmuş ve önlüğü üzerine giymişti. Onur’dan sonra Masterchef yarışmasına girecek olan 4. isim belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

4 Ağustos MasterChef 2022'de Ana Kadroya Giren İsim Çağatay Akman Oldu....

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04 Ağu 2022 - 23:52 Ankara- Yaşam

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Masterchef Yarışmasında Ana Kadroya Giren 4. İsim Belli Oldu! 4 Ağustos MasterChef 2022'de Ana Kadroya Giren İsim Çağatay Mı? Çağatay Akman Kimdir? mask
Masterchef Yarışmasında Ana Kadroya Giren 4. İsim Belli Oldu! 4 Ağustos MasterChef 2022'de Ana Kadroya Giren İsim Çağatay Mı? Çağatay Akman Kimdir?
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