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04 Ağu 2022 - 23:52

Masterchef Yarışmasında Ana Kadroya Giren 4. İsim Belli Oldu! 4 Ağustos MasterChef 2022'de Ana Kadroya Giren İsim Çağatay Mı? Çağatay Akman Kimdir?

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması olan Masterchef tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Masterchef yarışmasının ana kadrosuna girecek olan 4. isimse ifşa edildi. Acun Ilıcalı’nın küplere bineceği hatta ifşalardan sonra stüdyoyu bile dağıtacağına dair yorumlar yapıldı! O ismin, 4. olarak ana kadroya geçecek olması sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…