- 04 Ağu 2022 - 17:56 G: 04 Ağu 2022 - 18:28

Masterchef Yarışmasının Ana Kadrosuna Girecek Olan 4. İsim İfşalandı! Acun Ilıcalı Küplere Binecek; Stüdyoyu Dağıtacak! O İsim… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması olan Masterchef tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Masterchef yarışmasının ana kadrosuna girecek olan 4. isimse ifşa edildi. Acun Ilıcalı’nın küplere bineceği hatta ifşalardan sonra stüdyoyu bile dağıtacağına dair yorumlar yapıldı! O ismin, 4. olarak ana kadroya geçecek olması sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılardan şefler haşhaşlı şekerpare yapmasını istemişti. Sadece 2 yarışmacı şekerpareyi yapabilmiş ve ikinci tur; Masterchef tarihinde bir ilke imzasını atarak 2 kişi arasında düzenlenmişti. İkinci turun galibi ise Onur olmuş ve önlüğü üzerine giymişti. Onur’dan sonra Masterchef yarışmasına girecek olan 4. isim ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Ağu 2022 - 17:56 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Şeyma Subaşı’nın “Anneliği” Yine Olay Oldu! Kızını Karşısına Alıp Öyle Bir Şey Öğretti Ki… “Acun Sana Velayet Davası Açmakta Haklı!” Neler Oluyor? mask
Şeyma Subaşı’nın “Anneliği” Yine Olay Oldu! Kızını Karşısına Alıp Öyle Bir Şey Öğretti Ki… “Acun Sana Velayet Davası Açmakta Haklı!” Neler Oluyor?
Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Skandal Hediye! “Seda Sayan Gibi Sevenimiz Olur Mu?” Hemen İşlemlere Başladı; Öyle Bir Şey Yapacak Ki… mask
Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Skandal Hediye! “Seda Sayan Gibi Sevenimiz Olur Mu?” Hemen İşlemlere Başladı; Öyle Bir Şey Yapacak Ki…
İşte Burçlar İçin En Kritik Tarihler...Astrolog Zeynep Turan Yorumladı... mask
İşte Burçlar İçin En Kritik Tarihler...Astrolog Zeynep Turan Yorumladı...
Seda Sayan Hamile Mi? Son Dakika Haberi Geldi; “Herkes Merak Ediyor!” Dedi, Her Şeyi Açıkladı! Perde Arkasında…. mask
Seda Sayan Hamile Mi? Son Dakika Haberi Geldi; “Herkes Merak Ediyor!” Dedi, Her Şeyi Açıkladı! Perde Arkasında….
Kardeşlerim Dizisinin 3. Sezonu Basına Sızdı! Olacaklar Tek Tek Ortaya Çıktı; Asiye, Ömer, Emel Hapı Yuttu! “Allah Yardımcımız Olsun!” Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinin 3. Sezonu Basına Sızdı! Olacaklar Tek Tek Ortaya Çıktı; Asiye, Ömer, Emel Hapı Yuttu! “Allah Yardımcımız Olsun!” Neler Oluyor?
Masterchef Mehmet Şef Yarışmayı Bırakıyor! Yaşanan Olayla Birlikte Soluğu Acun Ilıcalı’nın Yanında Aldı; “Ben Yoruldum! Artık Yeter” Dedi! Daha Yeni Başlamıştı… mask
Masterchef Mehmet Şef Yarışmayı Bırakıyor! Yaşanan Olayla Birlikte Soluğu Acun Ilıcalı’nın Yanında Aldı; “Ben Yoruldum! Artık Yeter” Dedi! Daha Yeni Başlamıştı…
Neslihan Atagül’den Bomba Kadir Doğulu Açıklaması! Boşanacakları Konuşuluyordu; Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! Neler Oluyor? mask
Neslihan Atagül’den Bomba Kadir Doğulu Açıklaması! Boşanacakları Konuşuluyordu; Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! Neler Oluyor?
Survivor Sabriye’den Skandal Deniz Pozları! Bikinisini Giyip Sosyal Medyayı Zangır Zangır İnletti; “Adem Görmesin Sabriye!” mask
Survivor Sabriye’den Skandal Deniz Pozları! Bikinisini Giyip Sosyal Medyayı Zangır Zangır İnletti; “Adem Görmesin Sabriye!”
Masterchef Somer Şef’ten Skandal Tepki! Twitter Somer Şefi Konuşmaya Başladı! “Mehmet Şef Bitti, Somer Şef Başladı!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Somer Şef’ten Skandal Tepki! Twitter Somer Şefi Konuşmaya Başladı! “Mehmet Şef Bitti, Somer Şef Başladı!” Neler Oluyor?
Survivor Sude’den Tüyler Ürperten Mert Öcal Açıklaması! Aşkından Ölüp Bittiğini Her Seferinde Gösteriyordu Ama Bu Bambaşka Oldu! mask
Survivor Sude’den Tüyler Ürperten Mert Öcal Açıklaması! Aşkından Ölüp Bittiğini Her Seferinde Gösteriyordu Ama Bu Bambaşka Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şeyma Subaşı’nın “Anneliği” Yine Olay Oldu! Kızını Karşısına Alıp Öyle Bir Şey Öğretti Ki… “Acun Sana Velayet Davası Açmakta Haklı!” Neler Oluyor? mask
Şeyma Subaşı’nın “Anneliği” Yine Olay Oldu! Kızını Karşısına Alıp Öyle Bir Şey Öğretti Ki… “Acun Sana Velayet Davası Açmakta Haklı!” Neler Oluyor?
Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Skandal Hediye! “Seda Sayan Gibi Sevenimiz Olur Mu?” Hemen İşlemlere Başladı; Öyle Bir Şey Yapacak Ki… mask
Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Skandal Hediye! “Seda Sayan Gibi Sevenimiz Olur Mu?” Hemen İşlemlere Başladı; Öyle Bir Şey Yapacak Ki…
İŞKUR İle Evde Takma Tırnak Paketleme İşi Yaparak Ayda 2.000 TL Kazanmak Mümkün! İŞKUR Takma Tırnak Paketleme İşi Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır? mask
İŞKUR İle Evde Takma Tırnak Paketleme İşi Yaparak Ayda 2.000 TL Kazanmak Mümkün! İŞKUR Takma Tırnak Paketleme İşi Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?
Dar Gelirli Ailelere Müjde! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan 1.500 TL Kömür Yardımı! Kömür Yardımı Nasıl Alınır? Başvuru Şartları Nedir? Nereden Alınır? mask
Dar Gelirli Ailelere Müjde! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan 1.500 TL Kömür Yardımı! Kömür Yardımı Nasıl Alınır? Başvuru Şartları Nedir? Nereden Alınır?
Kardeşlerim Dizisinin 3. Sezonu Basına Sızdı! Olacaklar Tek Tek Ortaya Çıktı; Asiye, Ömer, Emel Hapı Yuttu! “Allah Yardımcımız Olsun!” Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinin 3. Sezonu Basına Sızdı! Olacaklar Tek Tek Ortaya Çıktı; Asiye, Ömer, Emel Hapı Yuttu! “Allah Yardımcımız Olsun!” Neler Oluyor?
Seda Sayan Hamile Mi? Son Dakika Haberi Geldi; “Herkes Merak Ediyor!” Dedi, Her Şeyi Açıkladı! Perde Arkasında…. mask
Seda Sayan Hamile Mi? Son Dakika Haberi Geldi; “Herkes Merak Ediyor!” Dedi, Her Şeyi Açıkladı! Perde Arkasında….

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL