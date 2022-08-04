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04 Ağu 2022 - 22:07

Masterchef'te Görülmemiş İfşa! Ana Kadroya Girecek 4. İsim (BUGÜN) Belli Oldu! Mustafa Mı, Melih Mi, Doğukan Mı, Ege Eren Mi? Acun Ilıcalı Küplere Binecek... “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması olan Masterchef tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Masterchef yarışmasının ana kadrosuna girecek olan 4. isimse ifşa edildi. Acun Ilıcalı’nın küplere bineceği hatta ifşalardan sonra stüdyoyu bile dağıtacağına dair yorumlar yapıldı! O ismin, 4. olarak ana kadroya geçecek olması sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…