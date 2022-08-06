- 06 Ağu 2022 - 08:45 G: 06 Ağu 2022 - 08:48

Akaryakıt Fiyatlarında Dev İndirim! Benzin – Motorine Tam Tamına 4 TL Düştü! Araç Sahipleri Halay Çekmeye Başladı! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 6 Ağustos Fiyat Listesi!

Bir süredir düşüş trendine yeniden kapılmış olan brent tipi petrolün varil fiyatları, benzin ve motorin fiyatlarında indirimi garantiledi. Son güne 97 doların altında başlayan brent tipi petrolün varil fiyatları, son zamanların en düşük değerinden işlem görmeye başladı. Bu düşüle birlikte yapılacak olan akaryakıt indirimin detayları haberimizde...

Bir süredir düşüş trendine yeniden kapılmış olan brent tipi petrolün varil fiyatları, benzin ve motorin fiyatlarında indirimi garantiledi. Son güne 97 doların altında başlayan brent tipi petrolün varil fiyatları, son zamanların en düşük değerinden işlem görmeye başladı. Bu düşüş sonrası ise, sektör kaynakları benzin ve motorine gelecek indirimi hesapladı! Peki, brent tipi petrolün varil fiyatı ne kadar anlık? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin, LPG bugün ne kadar, kaç TL? İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 6 Ağustos fiyat listesi…

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06 Ağu 2022 - 08:45 - Gündem

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