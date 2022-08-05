- 05 Ağu 2022 - 11:01 G: 05 Ağu 2022 - 11:12

Aysun Kayacı’nın Son Hali Görenleri Şok Etti! Gören Duyan İnanmak İstemiyor; Hamile Mi? Kilolu Değişimi Yorumları Patlattı!

Bir süre önce Dubai’de gelinlik denerken görüntülendiği iddia edilen Aysun Kayacı’nın görüntülenen kişi olmadığı çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Bu kez sahiden görüntülenen Aysun Kayacı, yıllar sonra yeniden Türkiye’ye geldi. İşte Aysun Kayacı'nın son hali...

Bir süre önce Dubai’de gelinlik denerken görüntülendiği iddia edilen Aysun Kayacı’nın görüntülenen kişi olmadığı çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Bu kez sahiden görüntülenen Aysun Kayacı, yıllar sonra yeniden Türkiye’ye geldi. Ailesiyle birlikte Bodrum’da tatil yapan Aysun Kayacı’nın kilo almış olan hali ise, bir hayli dikkat çekti. Peki, Aysun Kayacı’nın son hali nasıl? Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor? Aysun Kayacı hamile mi, neden kilo aldı? İşte, detaylar…

05 Ağu 2022 - 11:01 - Magazin

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