Aysun Kayacı’nın Son Hali Görenleri Şok Etti! Gören Duyan İnanmak İstemiyor; Hamile Mi? Kilolu Değişimi Yorumları Patlattı!
Bir süre önce Dubai’de gelinlik denerken görüntülendiği iddia edilen Aysun Kayacı’nın görüntülenen kişi olmadığı çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Bu kez sahiden görüntülenen Aysun Kayacı, yıllar sonra yeniden Türkiye’ye geldi. İşte Aysun Kayacı'nın son hali...
Bir süre önce Dubai’de gelinlik denerken görüntülendiği iddia edilen Aysun Kayacı’nın görüntülenen kişi olmadığı çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Bu kez sahiden görüntülenen Aysun Kayacı, yıllar sonra yeniden Türkiye’ye geldi. Ailesiyle birlikte Bodrum’da tatil yapan Aysun Kayacı’nın kilo almış olan hali ise, bir hayli dikkat çekti. Peki, Aysun Kayacı’nın son hali nasıl? Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor? Aysun Kayacı hamile mi, neden kilo aldı? İşte, detaylar…
05 Ağu 2022 - 11:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.