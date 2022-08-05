Masterchef Onur Biçim Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Onur Biçim Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının ilk 16’sına dahil olan isimlerden biri olan Onur Biçim’in kim olduğunu anlayanlar ise, öğrendiklerine inanamadı! Peki, MasterChef Onur Biçim kimdir? İşte sizin için çok özel detaylar...
İddiaları yarışları ile seyircisini ekran başına kilitlemeye başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, yarışın en heyecanlı aşamalarından birine geldi. Bu birkaç hafta ana kadro yarışmacılarını seçecek olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, tek tek ilk 16’ya girecek olan isimleri aramaya başladı. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının ilk 16’sına dahil olan isimlerden biri olan Onur Biçim’in kim olduğunu anlayanlar ise, öğrendiklerine inanamadı! Peki, MasterChef Onur Biçim kimdir, bekar mı, sevgilisi var mı? Onur Biçim ne mezunu, boy kilosu kaç? İşte MasterChef Onur Biçim İnstagram hesabı…
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05 Ağu 2022 - 11:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.