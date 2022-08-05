Ankaralılar Dikkat! Hafta Sonu Plan Yapacaklar İçin Kötü Haber! Sağanak Yağışlar Geliyor! İşte, Ankara İçin Meteoroloji’nin Hafta Sonu Hava Durumu Tahminleri.

Ülkemizde etkisini hissettiren aşırı sıcaklar zor anlar yaşatırken sağlık açısından da pek çok riski tetiklemektedir. Bu nedenle hem uzmanlar hem de Meteoroloji tarafından dikkat edilmesi yönünde uyarılar gelirken, yeni bir uyarı ise değişen hava durumu ile ilgili geldi. Aşırı sıcaklara karşı yer yer sağanak yağışların hissedilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz bahar aylarında da bolca sağanak ve gök gürültülü yağışlarla karşı karşıya kalınmıştı. Şiddetli şekilde etkisini gösteren sağanak yağışlar pek çok can ve mal kaybına neden olurken Meteoroloji’de bu hafta sonu yaşanabilecek riskler için vatandaşları uyardı. İşte Ankara’da hafta sonu için Meteoroloji tarafından beklenen hava durumu tahminleri.

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