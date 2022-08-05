Ankaralılar Dikkat! Hafta Sonu Plan Yapacaklar İçin Kötü Haber! Sağanak Yağışlar Geliyor! İşte, Ankara İçin Meteoroloji’nin Hafta Sonu Hava Durumu Tahminleri.
Kavurucu sıcaklar ülkemizin her bir yanında etkisini gösterirken, bunaltıcı sıcaklara sağanak yağmurlar dur dedi. Meteoroloji ise hafta sonu için kritik uyarılarda bulundu. İşte Meteoroloji’nin Ankara hafta sonu hava durumu tahminleri.
Ülkemizde etkisini hissettiren aşırı sıcaklar zor anlar yaşatırken sağlık açısından da pek çok riski tetiklemektedir. Bu nedenle hem uzmanlar hem de Meteoroloji tarafından dikkat edilmesi yönünde uyarılar gelirken, yeni bir uyarı ise değişen hava durumu ile ilgili geldi. Aşırı sıcaklara karşı yer yer sağanak yağışların hissedilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz bahar aylarında da bolca sağanak ve gök gürültülü yağışlarla karşı karşıya kalınmıştı. Şiddetli şekilde etkisini gösteren sağanak yağışlar pek çok can ve mal kaybına neden olurken Meteoroloji’de bu hafta sonu yaşanabilecek riskler için vatandaşları uyardı. İşte Ankara’da hafta sonu için Meteoroloji tarafından beklenen hava durumu tahminleri.
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05 Ağu 2022 - 11:39 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.