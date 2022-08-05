Mehmet Ali Erbil’in Kızı Dapdar Bikinisiyle Ayna Karşısına Geçip… “Günaydın” Pozuyla Instagram’ı Deldi Geçti! “Baban Görmesin Sil Şunu!” Yaktı Yıktı…
Ünlü şovmenin güzeller güzeli kızı Yasmin Erbil, yine fiziğiyle ne kadar kusursuz olduğunu konuşturdu. Vücuduna oturan dar bir kıyafet giyen Yasmin Erbil, aynanın karşısına geçip öyle pozlar verdi ki, yürekler hop inip hop kalktı! “Günaydın” pozuyla Instagram’ı delip geçen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, adeta yaktı yıktı! Birçok takipçisi ise çok cesur bulduğu için “Baban görmesin sil şunu” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Canan karakteriyle milyonlarca kişiye bir kez daha kendisini tanıtan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, dizide çok kısa bir süre yer almasına rağmen kitlesini oldukça fazla genişletmişti. Diziden ayrıldıktan sonra normal yaşantısına dönen Yasmin Erbil, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.