- 05 Ağu 2022 - 12:59

BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor!

Ülkemizde ucuz alışveriş denilince akla gelen ilk marketlerden biri olan Bim, müşterilerini sevindirecek indirimlere imza atmaya devam ediyor. Diğer zincir marketlere inat birbiri ardına indirimli kampanyaları yayınlayan Bim, yaklaşan Aşure gününe özel Aşurelik malzemelerde indirime gitti. İşte Bim’deki aşurelik ürünler ve fiyat listesi.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler nedeni ile özellikle gıda ürünlerinde birçok üründe hiç de alışılmamış etiket fiyatları görülmeye devam ediyor. Temel gıdalardan ek gıdalara kadar pek çok üründe yaşanan fiyat artışı durdurulamaz hale gelirken vatandaşların kurtarıcısı indirimli kampanyalar oluyor. Bu bağlamda da yaptığı indirimler sayesinde müşterilerine hem kaliteli hem de uygun alışveriş imkânı sunan Bim, her hafta yayınladığı kampanyalı ürünlerle dolu aktüellerine ek yaklaşan Aşure günü nedeni ile Aşurelik ürünlerin etiketlerinde indirime gitti. İşte Bim’deki indirimli Aşurelik ürünler ve fiyat listesi.

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05 Ağu 2022 - 12:59 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Tarım Kredi Market'te Yumurta Fiyatlarını Gören Koli Koli Alıyor! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz 30'lu Yumurta, 15'li Yumurta, 10'lu Yumurta Burada Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market'te Yumurta Fiyatlarını Gören Koli Koli Alıyor! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz 30'lu Yumurta, 15'li Yumurta, 10'lu Yumurta Burada Satılıyor!
Ayçiçek Yağı, Kırmızı Et, Çay, Şeker, Pirinç, Yumurta ve Mercimek Fiyatlarında İndirim! Kapıda Kuyruk oluşacak! Tarım Kredi Marketten Dolabınızı Doldurun! İşte 4 Ağustos 2022 Aktüel Fiyat Listesi... mask
Ayçiçek Yağı, Kırmızı Et, Çay, Şeker, Pirinç, Yumurta ve Mercimek Fiyatlarında İndirim! Kapıda Kuyruk oluşacak! Tarım Kredi Marketten Dolabınızı Doldurun! İşte 4 Ağustos 2022 Aktüel Fiyat Listesi...
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatında Restini Çekti! Yudum Ayçiçek Yağı, Sırma Ayçiçek Yağı Vera Ayçiçek Yağı, Abalı Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 34,50 TL, 57,95 TL, 79,50 TL, 151,50 TL’ye Geriledi! İkinci Alımda Ekstra İndirim… mask
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatında Restini Çekti! Yudum Ayçiçek Yağı, Sırma Ayçiçek Yağı Vera Ayçiçek Yağı, Abalı Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 34,50 TL, 57,95 TL, 79,50 TL, 151,50 TL’ye Geriledi! İkinci Alımda Ekstra İndirim…
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi!
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Carrefoursa Siyah Zeytin Fiyatlarına Dev İndirim! Marmara Birlik Siyah Sele Zeytin, Fora Gemlik Siyah Zeytin ve Sude Gemlik Siyah Zeytin Fiyatları Düştü! Her şey 29,93 TL, 39,94 TL, 59,90 TL'ye Geriledi! mask
Carrefoursa Siyah Zeytin Fiyatlarına Dev İndirim! Marmara Birlik Siyah Sele Zeytin, Fora Gemlik Siyah Zeytin ve Sude Gemlik Siyah Zeytin Fiyatları Düştü! Her şey 29,93 TL, 39,94 TL, 59,90 TL'ye Geriledi!
BİM Market Aktüel Ürünlerde Dev İndirim Yaptı! ! Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı, Bulaşık Deterjanı ve Kâğıt Havlu Fiyatları Düştü! Her şey 29 TL, 34 TL, 85 TL, 159 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market Aktüel Ürünlerde Dev İndirim Yaptı! ! Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı, Bulaşık Deterjanı ve Kâğıt Havlu Fiyatları Düştü! Her şey 29 TL, 34 TL, 85 TL, 159 TL’ye Geriledi!
A101 Market Aktüel Ürünlerde Dev İndirim Yaptı! Sucuk, Siyah Zeytin, Zeytin Yağı ve Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 24,95 TL, 29,95 TL, 35,90 TL’ye Geriledi! mask
A101 Market Aktüel Ürünlerde Dev İndirim Yaptı! Sucuk, Siyah Zeytin, Zeytin Yağı ve Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 24,95 TL, 29,95 TL, 35,90 TL’ye Geriledi!
A101 Marketten Manavda Dev İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi... mask
A101 Marketten Manavda Dev İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi...
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