BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor!

Son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler nedeni ile özellikle gıda ürünlerinde birçok üründe hiç de alışılmamış etiket fiyatları görülmeye devam ediyor. Temel gıdalardan ek gıdalara kadar pek çok üründe yaşanan fiyat artışı durdurulamaz hale gelirken vatandaşların kurtarıcısı indirimli kampanyalar oluyor. Bu bağlamda da yaptığı indirimler sayesinde müşterilerine hem kaliteli hem de uygun alışveriş imkânı sunan Bim, her hafta yayınladığı kampanyalı ürünlerle dolu aktüellerine ek yaklaşan Aşure günü nedeni ile Aşurelik ürünlerin etiketlerinde indirime gitti. İşte Bim’deki indirimli Aşurelik ürünler ve fiyat listesi.

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