BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
Ülkemizde ucuz alışveriş denilince akla gelen ilk marketlerden biri olan Bim, müşterilerini sevindirecek indirimlere imza atmaya devam ediyor. Diğer zincir marketlere inat birbiri ardına indirimli kampanyaları yayınlayan Bim, yaklaşan Aşure gününe özel Aşurelik malzemelerde indirime gitti. İşte Bim’deki aşurelik ürünler ve fiyat listesi.
Son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler nedeni ile özellikle gıda ürünlerinde birçok üründe hiç de alışılmamış etiket fiyatları görülmeye devam ediyor. Temel gıdalardan ek gıdalara kadar pek çok üründe yaşanan fiyat artışı durdurulamaz hale gelirken vatandaşların kurtarıcısı indirimli kampanyalar oluyor. Bu bağlamda da yaptığı indirimler sayesinde müşterilerine hem kaliteli hem de uygun alışveriş imkânı sunan Bim, her hafta yayınladığı kampanyalı ürünlerle dolu aktüellerine ek yaklaşan Aşure günü nedeni ile Aşurelik ürünlerin etiketlerinde indirime gitti. İşte Bim’deki indirimli Aşurelik ürünler ve fiyat listesi.
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05 Ağu 2022 - 12:59 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.