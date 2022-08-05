- 05 Ağu 2022 - 16:45

Carrefoursa’dan Dev Hafta Sonu İndirimi! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Kaşar Peyniri, Tuvalet Kağıtlarında İnanılmaz İndirimler! Hepsi 27,90 TL, 49,95 TL, 59,95 TL

Son zamanlarda zamlara inat yaptığı indirimler ile hem çok konuşulmaya hem de çok satmaya devam eden Carrefoursa market hafta sonu indirimlerine bir yenisini daha ekledi ve birçok gıda ürününde indirime gitti. İşte Carrefoursa hafta sonuna özel indirimli ürünler ve fiyat listeleri.

Geniş ürün yelpazesine sahip olan Carreforusa market hafta sonuna özel dev indirimleri yayınladı. Gıdadan temizliğe kadar birçok üründe büyük indirimlere giden Carrefoursa marketin hafta sonuna özel indirim listesi ise şu şekilde.

Banvit Izgara Tava kg: 67,90 TL

Pınar Tereyağ 1 kg: 149,95 TL

Calmio Tam Yağlı Beyaz Peynir kg: 49,95 TL

İçim Kaşar Peyniri 600 gram: 59,95 TL

Polonez Kangal Sucuk 180 gram: 27,90 TL

Avakado adet: 9,90 TL

Solo 24’lü Tuvalet Kâğıdı: 111,92 TL

Selpak 8’li Havlu Kâğıt: 66,32 TL

Papia 24’lü Tuvalet Kâğıdı: 110,92 TL

Uni Baby Hpş Geldin Bebek Çantası: 259,90 TL

Söke 5 kh Un: 68,31 TL

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05 Ağu 2022 - 16:45 - Yaşam

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