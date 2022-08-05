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05 Ağu 2022 - 16:45

Carrefoursa’dan Dev Hafta Sonu İndirimi! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Kaşar Peyniri, Tuvalet Kağıtlarında İnanılmaz İndirimler! Hepsi 27,90 TL, 49,95 TL, 59,95 TL

Son zamanlarda zamlara inat yaptığı indirimler ile hem çok konuşulmaya hem de çok satmaya devam eden Carrefoursa market hafta sonu indirimlerine bir yenisini daha ekledi ve birçok gıda ürününde indirime gitti. İşte Carrefoursa hafta sonuna özel indirimli ürünler ve fiyat listeleri.