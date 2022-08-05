Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Ateşleri Bastırdı! Kıpkırmızı Bikinisiyle Yine Olay Yarattı; Bacakları, Beli, Fiziği… “Yandı Buralar Bacım!”
Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Üç Kız Kardeş dizisine oyunculuk performansı ile damga vuran Özgü Kaya, tatile çıkmıştı. Tatilden pozlarını paylaşan Özgü Kaya, takipçilerinin başını döndürdü. Öte yandan Özgü Kaya’nın o fotoğraflarına gelen yorumlar herkesi şaşırttı! İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Üç Kız Kardeş dizisine oyunculuk performansı ile damga vuran Özgü Kaya, tatile çıkmıştı. Tatilden pozlarını paylaşan Özgü Kaya, takipçilerinin başını döndürdü. Öte yandan Özgü Kaya’nın o fotoğraflarına gelen yorumlar herkesi şaşırttı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya ne paylaştı? Özgü Kaya’nın fotoğraflarına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
05 Ağu 2022 - 16:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.