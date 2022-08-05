Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Ateşleri Bastırdı! Kıpkırmızı Bikinisiyle Yine Olay Yarattı; Bacakları, Beli, Fiziği… “Yandı Buralar Bacım!”

Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Üç Kız Kardeş dizisine oyunculuk performansı ile damga vuran Özgü Kaya, tatile çıkmıştı. Tatilden pozlarını paylaşan Özgü Kaya, takipçilerinin başını döndürdü. Öte yandan Özgü Kaya’nın o fotoğraflarına gelen yorumlar herkesi şaşırttı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya ne paylaştı? Özgü Kaya’nın fotoğraflarına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…