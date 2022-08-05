- 05 Ağu 2022 - 16:44

Survivor Evrim’in Yatak Pozları Ateşleri Yükseltti! Yarışmadaki Halini Unutturdu; Fiziğiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Mini Şortuyla Sere Serpe Uzanıp…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a iki kez bulunan Evrim Keklik’in yatak odasından yapmış olduğu pozlar ateşleri yükseltti. Yarışmadaki bakımsız hallerini unutturan Evrim Keklik’in bu halleri ise akılları başlardan aldı götürdü. Yatağının üzerinde sere serpe uzanan Evrim Keklik’in minicik şortlu halleri ise gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde ilk kez görünen Evrim Keklik, Survivor 2022 yarışmasına şansını denemek adın katılmıştı. Yarışmadan 15. olarak ayrılan Evrim Keklik, analizleri ve düşünce yapısıyla Türk halkının dikkatlerini üzerine çekmişti. Yarışmadan sonra normal hayatına dönen Evrim Keklik’in yatak odası pozları nefesleri kesti!

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05 Ağu 2022 - 16:44 Ankara- Yaşam

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