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05 Ağu 2022 - 16:44

Survivor Evrim’in Yatak Pozları Ateşleri Yükseltti! Yarışmadaki Halini Unutturdu; Fiziğiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Mini Şortuyla Sere Serpe Uzanıp…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a iki kez bulunan Evrim Keklik’in yatak odasından yapmış olduğu pozlar ateşleri yükseltti. Yarışmadaki bakımsız hallerini unutturan Evrim Keklik’in bu halleri ise akılları başlardan aldı götürdü. Yatağının üzerinde sere serpe uzanan Evrim Keklik’in minicik şortlu halleri ise gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…