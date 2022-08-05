Survivor Evrim’in Yatak Pozları Ateşleri Yükseltti! Yarışmadaki Halini Unutturdu; Fiziğiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Mini Şortuyla Sere Serpe Uzanıp…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a iki kez bulunan Evrim Keklik’in yatak odasından yapmış olduğu pozlar ateşleri yükseltti. Yarışmadaki bakımsız hallerini unutturan Evrim Keklik’in bu halleri ise akılları başlardan aldı götürdü. Yatağının üzerinde sere serpe uzanan Evrim Keklik’in minicik şortlu halleri ise gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde ilk kez görünen Evrim Keklik, Survivor 2022 yarışmasına şansını denemek adın katılmıştı. Yarışmadan 15. olarak ayrılan Evrim Keklik, analizleri ve düşünce yapısıyla Türk halkının dikkatlerini üzerine çekmişti. Yarışmadan sonra normal hayatına dönen Evrim Keklik’in yatak odası pozları nefesleri kesti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.