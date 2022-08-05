Survivor Ogeday’ın Babasından Kötü Haber! Kayıp Aranıyor... Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Gözyaşları Oluk Oluk Aktı! Perde Arkası İlk Kez Açıklandı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Ogeday Girişken’in babasından kahreden bir haber geldi. Sosyal medyayı ayağa kaldıran Ogeday Girişken, gözyaşlarının oluk oluk akmasına neden oldu. Perde arkasını aralayarak dikkatleri üzerine çeken Ogeday Girişken, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2017 yarışmasının şampiyonu olan Ogeday Girişken, büyük yankı uyandırmıştı. Survivor yarışmasının 2022 All Star sezonunda da bulunan Ogeday Girişken, Nisa Bölükbaşı’yla olan aşkını tamamen gizlemişti. Yarışmadan elendikten her şeyi tek tek açıklayan Ogeday Girişken, soysal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Babasını çok sevdiğini her fırsatta açıklayan Girişken, yapmış olduğu paylaşımla ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.