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05 Ağu 2022 - 21:43

Survivor Ogeday’ın Babasından Kötü Haber! Kayıp Aranıyor... Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Gözyaşları Oluk Oluk Aktı! Perde Arkası İlk Kez Açıklandı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Ogeday Girişken’in babasından kahreden bir haber geldi. Sosyal medyayı ayağa kaldıran Ogeday Girişken, gözyaşlarının oluk oluk akmasına neden oldu. Perde arkasını aralayarak dikkatleri üzerine çeken Ogeday Girişken, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…