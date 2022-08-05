Bir Zamanlar Çukurova Züleyha’dan Bembeyaz Mayolu Paylaşım! Görenlerin Kalpleri Yerinden Çıktı; “Yaz Sıcağından Bile Sıcak!” “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova’nın finali bu Haziran’da ekranlara gelmişti. 5 yıllık emeklerinin sonuna gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteriyle kalplerde yer edinmiş olan Hilal Altınbilek’in bembeyaz mayolu paylaşımı, yine olay yarattı! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!