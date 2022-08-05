Bir Zamanlar Çukurova Züleyha’dan Bembeyaz Mayolu Paylaşım! Görenlerin Kalpleri Yerinden Çıktı; “Yaz Sıcağından Bile Sıcak!” “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek bembeyaz mayosuyla nefesleri kesti! Görenlerin kalplerini yerinden çıkaran Hilal Altınbilek’e sevenleri ise “Yaz sıcağından bile sıcaksın” yorumlarında bulundular. Ateşli yorumları arka arkaya alan Hilal Altınbilek, güzelliğiyle gündemi sallayıp geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova’nın finali bu Haziran’da ekranlara gelmişti. 5 yıllık emeklerinin sonuna gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteriyle kalplerde yer edinmiş olan Hilal Altınbilek’in bembeyaz mayolu paylaşımı, yine olay yarattı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.