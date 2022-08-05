- 05 Ağu 2022 - 21:40

Seren Serengil Kendisinden 11 Yaş Küçük Sevdiğiyle Nikah Masasını Otuyor! 5. Kez “Evet” Diyecek; Detayları Tek Tek Paylaştı! “Ne Yapıyorsun Seren!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’in kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Mustafa Tohma’yla nikah masasına oturacağı iddia edildi! 5. kez evlenme kararı alan Seren Serengil, “Evet” diyeceğini gösteren paylaşımlarda bulununca sosyal medya ayağa kalktı! Detayları tek tek paylaşan Seren Serengil’e sevenleri ise “Ne yapıyorsun Seren” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Söylemezsem Olmaz programında yıllardır sunuculuk yapan Serengil, hastalık süreci hakkında bilgileri sevenleriyle canlı yayından paylaşım yapmıştı. Hastalık süreci boyunca en büyük destekçisi olan Mustafa Tohma’ya aşık olduğunu dile getiren Seren Serengil’in evleneceği yönünde yorumlarda bulunması herkesi şok etti. Peki, Seren Serengil, kendisinden 11 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor mu?

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05 Ağu 2022 - 21:40 Ankara- Yaşam

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