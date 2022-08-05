Seren Serengil Kendisinden 11 Yaş Küçük Sevdiğiyle Nikah Masasını Otuyor! 5. Kez “Evet” Diyecek; Detayları Tek Tek Paylaştı! “Ne Yapıyorsun Seren!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’in kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Mustafa Tohma’yla nikah masasına oturacağı iddia edildi! 5. kez evlenme kararı alan Seren Serengil, “Evet” diyeceğini gösteren paylaşımlarda bulununca sosyal medya ayağa kalktı! Detayları tek tek paylaşan Seren Serengil’e sevenleri ise “Ne yapıyorsun Seren” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Söylemezsem Olmaz programında yıllardır sunuculuk yapan Serengil, hastalık süreci hakkında bilgileri sevenleriyle canlı yayından paylaşım yapmıştı. Hastalık süreci boyunca en büyük destekçisi olan Mustafa Tohma’ya aşık olduğunu dile getiren Seren Serengil’in evleneceği yönünde yorumlarda bulunması herkesi şok etti. Peki, Seren Serengil, kendisinden 11 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.