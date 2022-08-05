Survivor Aleyna Çalışkan’ın İpli Bikinisi Yürek Hoplattı! Batuhan Karacakaya’yla Ayrıldıktan Sonra Açıldı Saçıldı! “Batuhan Salya Sümük Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’un 2021 yılında yer alan Aleyna Çalışkan, ipli bir bikini giyerek yine yürekleri hoplattı! Batuhan Karacakaya’yla yollarını tamamen ayıran Aleyna Çalışkan’ın bu halleri ise açılıp saçılıp olarak yorumlandı. Birçok kişi ise Batuhan Karacakaya’ya gönderme yaparak; “Batuhan salya sümük ağlayarak günlüğüne yaz” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasına yedeklerden katılan Aleyna Çalışkan, duruşuyla ve neşesiyle yüreklerde yer kazanmıştı. Yarışma sonrasında Batuhan Karacakaya’yla sarmaş dolaş pozları ortaya çıkan Aleyna Çalışkan, aşk iddialarına herhangi bir yanıt vermemişti. Güzel isim Aleyna Çalışkan ve yakışıklı oyuncu Batuhan Karacakaya geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkarak aşkın olmadığını göstermişlerdi. Peki, güzel isim nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.