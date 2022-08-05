Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Ağu 2022 - 22:30

Survivor Aleyna Çalışkan’ın İpli Bikinisi Yürek Hoplattı! Batuhan Karacakaya’yla Ayrıldıktan Sonra Açıldı Saçıldı! “Batuhan Salya Sümük Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’un 2021 yılında yer alan Aleyna Çalışkan, ipli bir bikini giyerek yine yürekleri hoplattı! Batuhan Karacakaya’yla yollarını tamamen ayıran Aleyna Çalışkan’ın bu halleri ise açılıp saçılıp olarak yorumlandı. Birçok kişi ise Batuhan Karacakaya’ya gönderme yaparak; “Batuhan salya sümük ağlayarak günlüğüne yaz” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…