Altın Fiyatları Çarşıyı Pazarı Karıştırdı! Dolar Kuru Fırladı; Altın Fiyatları Dibe Çöktü! Uzmanlardan İlk Açıklamalar Peş Peşe! Eğer Altın Yatırımı Yapıyorsanız…
Altın fiyatları resmen çarşıyı pazarı karıştırdı. Dolar kuru fırlama yaparken; ONS altının 1800 dolar civarından dibe çökmesi kafalarda karışıklığa neden oldu. Uzmanlardan gelen ilk açıklama ise herkesin şok içerisinde bıraktı. Altın yatırımı yapıyorsanız; dikkat etmeniz gereken her detay tek tek verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Amerika Merkez Bankası FED’in yapmış olduğu faiz kararı sonrasında altın fiyatlarındaki yükseliş kaçınılmaz hale gelmişti. Bir anda arşa çıkan altın; kafaları allak bullak etmişti. Altının bu kadar yükseleceğini düşünmeyenler ise gördükleri rakamlar herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.