- 06 Ağu 2022 - 09:27 G: 06 Ağu 2022 - 09:29

Altın Fiyatları Çarşıyı Pazarı Karıştırdı! Dolar Kuru Fırladı; Altın Fiyatları Dibe Çöktü! Uzmanlardan İlk Açıklamalar Peş Peşe! Eğer Altın Yatırımı Yapıyorsanız…

Altın fiyatları resmen çarşıyı pazarı karıştırdı. Dolar kuru fırlama yaparken; ONS altının 1800 dolar civarından dibe çökmesi kafalarda karışıklığa neden oldu. Uzmanlardan gelen ilk açıklama ise herkesin şok içerisinde bıraktı. Altın yatırımı yapıyorsanız; dikkat etmeniz gereken her detay tek tek verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Amerika Merkez Bankası FED’in yapmış olduğu faiz kararı sonrasında altın fiyatlarındaki yükseliş kaçınılmaz hale gelmişti. Bir anda arşa çıkan altın; kafaları allak bullak etmişti. Altının bu kadar yükseleceğini düşünmeyenler ise gördükleri rakamlar herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Ağu 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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Altın Fiyatları Sınırları Zorluyor; Resmen Zirvede! Son Bir Yılda Böyle Şey Hiç Yaşanmadı; Kuyumcuya Gidenler Şoktan Şoka Giriyor! “Pes!”
Altın Fiyatları Sınırları Zorluyor; Yatırımcılar Şok İçerisinde! Artık Altını Sadece Ultra Zenginler Alabilecek; Yıl Sonu Tahminleri Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatları Sınırları Zorluyor; Yatırımcılar Şok İçerisinde! Artık Altını Sadece Ultra Zenginler Alabilecek; Yıl Sonu Tahminleri Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Altın Fiyatları Kıyameti Kopardı! Dolar Kurundan Gelen Darbe Sonrasında Şimdide O… Yatırımcısı Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatları Kıyameti Kopardı! Dolar Kurundan Gelen Darbe Sonrasında Şimdide O… Yatırımcısı Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor?
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Altın Fiyatları Elleri Ceplere Götürtmüyor! Artık Altın Almak İçin Karun Gibi Zengin Olmak Lazım… Kuyumcular İsyanda; Dükkanlar Bomboş…
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