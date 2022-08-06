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06 Ağu 2022 - 09:27

Altın Fiyatları Çarşıyı Pazarı Karıştırdı! Dolar Kuru Fırladı; Altın Fiyatları Dibe Çöktü! Uzmanlardan İlk Açıklamalar Peş Peşe! Eğer Altın Yatırımı Yapıyorsanız…

Altın fiyatları resmen çarşıyı pazarı karıştırdı. Dolar kuru fırlama yaparken; ONS altının 1800 dolar civarından dibe çökmesi kafalarda karışıklığa neden oldu. Uzmanlardan gelen ilk açıklama ise herkesin şok içerisinde bıraktı. Altın yatırımı yapıyorsanız; dikkat etmeniz gereken her detay tek tek verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…