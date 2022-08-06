- 06 Ağu 2022 - 09:48 G: 06 Ağu 2022 - 09:52

6 Ağustos 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Ankara’da hafta içi devam eden elektrik kesintileri, hafta sonu da etkisini gösteriyor. Bu elektrik kesintileri, Ankara’da bugün tam 9 ilçeyi birden etkiliyor. Peki, 6 Ağustos 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 6 Ağustos 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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06 Ağu 2022 - 09:48 - Gündem

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