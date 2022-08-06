Masterchef Mehmet Şef’ten Kan Donduran İntihar Açıklaması! Canlı Yayında Dedikleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı; Acun Bile Engel Olamadı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’dan bomba bir intihar açıklaması geldi. Canlı yayında dedikleri sosyal medyanın ayağa kalkmasına neden olurken; Acun Ilıcalı bile bu açıklamaya bir şey diyemedi! Gündemi sallayıp geçen Mehmet Yalçınkaya sevenlerini de yasa boğdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Altı ezmeli kebap hazırlamaları istenen yarışmacılar, kendilerini kanıtlamak adına her fırsatı kullanmıştı. İlk turdan ikinci tura yükselen isimler ise Seyfullah, Mustafa, Melih, Atike, Başar ve Şeyma olmuştu. 6 ismin yarıştığı ikinci turda Masterchef jüri üyesi olan Mehmet Yalçınkaya’dan gelen intihar açıklaması herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.