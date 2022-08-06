Çocuk Teslimi İcradan Kalktı Mı? Çocuğu Göstermeyen Anne ve Babaya Ceza Var Mı? Çocuk Teslim Merkezleri Hangi İllerde Var?
Çocuk Koruma Kanunu’na ilişkin ortak hükümler de içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu kapsamında birtakım düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu düzenlemeler doğrultusunda çocuğun icra ile teslim alınmasından çocuğu diğer ebeveyne göstermeyen ebeveyne verilecek cezaya kadar pek çok değişti. İşte İcradan çocuk alanların merak ettiği tüm detaylar...
Çocuk Koruma Kanunu’na ilişkin ortak hükümler de içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu kapsamında birtakım düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu düzenlemeler doğrultusunda çocuğun icra ile teslim alınmasından çocuğu diğer ebeveyne göstermeyen ebeveyne verilecek cezaya kadar pek çok değişti. Peki, çocuk teslimi icradan kalktı mı? Çocuğu göstermeyen anne ve babaya ceza var mı? Çocuk teslim merkezleri hangi illerde var? İşte, detaylar…
06 Ağu 2022 - 10:05 - Hukuk
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.