- 06 Ağu 2022 - 10:15 G: 06 Ağu 2022 - 10:19

Ankara ve İstanbul’a TOKİ’den Bomba İndirim! 2+1, 3+1 Daireler Sadece 135 Bin Lira! 20 Yıl Vadeli Seçenekler Açıklandı... Aldınız Aldınız!

Geçtiğimiz günlerde açıklama gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni yapılacak olan 150 bin sosyal konutun müjdesini vermişti. Konuya ilişkin açıklama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, detayları duyurdu. İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz günlerde açıklama gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni yapılacak olan 150 bin sosyal konutun müjdesini vermişti. Konuya ilişkin açıklama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, detayları duyurdu. Bu detayların ardından ise, Ankara ve İstanbul’da öncelikli olarak yapılacak olan dairelerin fiyatları netleşmeye başladı. Peki, TOKİ Ankara başvuruları ne zaman? TOKİ Ankara 2+1, 3+1 konut ne kadar, kaç TL? TOKİ başvuru şartları neler? İşte, detaylar…

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06 Ağu 2022 - 10:15 - Gündem

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