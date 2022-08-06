Ankara ve İstanbul’a TOKİ’den Bomba İndirim! 2+1, 3+1 Daireler Sadece 135 Bin Lira! 20 Yıl Vadeli Seçenekler Açıklandı... Aldınız Aldınız!
Geçtiğimiz günlerde açıklama gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni yapılacak olan 150 bin sosyal konutun müjdesini vermişti. Konuya ilişkin açıklama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, detayları duyurdu. İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz günlerde açıklama gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni yapılacak olan 150 bin sosyal konutun müjdesini vermişti. Konuya ilişkin açıklama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, detayları duyurdu. Bu detayların ardından ise, Ankara ve İstanbul’da öncelikli olarak yapılacak olan dairelerin fiyatları netleşmeye başladı. Peki, TOKİ Ankara başvuruları ne zaman? TOKİ Ankara 2+1, 3+1 konut ne kadar, kaç TL? TOKİ başvuru şartları neler? İşte, detaylar…
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06 Ağu 2022 - 10:15 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.