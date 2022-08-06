- 06 Ağu 2022 - 10:27 G: 06 Ağu 2022 - 10:33

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Yeni Dizisi Belli Oldu! Camdaki Kız ve Gönül Dağı’yla Anılıyordu Ama Olay Bambaşka Çıktı! Öyle Bir Kanalla Anlaştı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un yeni dizisi gündeme bomba gibi düştü. Camdaki Kız ve Gönül Dağı gibi dizilerle anılan Buse Varol, öyle bir diziyle ve kanalla anlaşma yaptı ki, gören duyan neye uğradığını şaşırdı! Milyonları bir kez daha çok eden Alişan’ın eşi, gümbür gümbür geldiğini şok bir biçimde gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yıl Camdaki Kız dizisiyle anılan Buse Varol, hakkında çıkan iddialara hiçbir yanıt vermemişti.  Camdaki Kız dizisinde görünmeyince Buse Varol’un anlaşma yapmadığı ortaya çıkmıştı. Gönül Dağı dizisinden ayrılan Gülsim Ali İlhan’ın yerine geleceği konuşulan Buse Varol, setlere çıkacağının müjdelemişti. Şimdiyse Buse Varol’un hangi diziyle ekranlara geleceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Ağu 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

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