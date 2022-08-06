Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Yeni Dizisi Belli Oldu! Camdaki Kız ve Gönül Dağı’yla Anılıyordu Ama Olay Bambaşka Çıktı! Öyle Bir Kanalla Anlaştı Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un yeni dizisi gündeme bomba gibi düştü. Camdaki Kız ve Gönül Dağı gibi dizilerle anılan Buse Varol, öyle bir diziyle ve kanalla anlaşma yaptı ki, gören duyan neye uğradığını şaşırdı! Milyonları bir kez daha çok eden Alişan’ın eşi, gümbür gümbür geldiğini şok bir biçimde gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl Camdaki Kız dizisiyle anılan Buse Varol, hakkında çıkan iddialara hiçbir yanıt vermemişti. Camdaki Kız dizisinde görünmeyince Buse Varol’un anlaşma yapmadığı ortaya çıkmıştı. Gönül Dağı dizisinden ayrılan Gülsim Ali İlhan’ın yerine geleceği konuşulan Buse Varol, setlere çıkacağının müjdelemişti. Şimdiyse Buse Varol’un hangi diziyle ekranlara geleceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.