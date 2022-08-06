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06 Ağu 2022 - 10:27

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Yeni Dizisi Belli Oldu! Camdaki Kız ve Gönül Dağı’yla Anılıyordu Ama Olay Bambaşka Çıktı! Öyle Bir Kanalla Anlaştı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un yeni dizisi gündeme bomba gibi düştü. Camdaki Kız ve Gönül Dağı gibi dizilerle anılan Buse Varol, öyle bir diziyle ve kanalla anlaşma yaptı ki, gören duyan neye uğradığını şaşırdı! Milyonları bir kez daha çok eden Alişan’ın eşi, gümbür gümbür geldiğini şok bir biçimde gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…